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Дмитрий Воронков получил удаление до конца игры в матче с Чехией на Олимпиаде, разбор момента, что случилось

Так ли ужасен момент с Воронковым? Разбор удаления, стоившего России двух голов на ОИ
Родион Власов
Так ли ужасен момент с Воронковым?
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С матч-штрафа Дмитрия у нашей команды начались большие проблемы с чехами.

Дмитрию Воронкову всего 22 года, а он уже заработал немало хейтеров. Из-за его стиля Дмитрия не любят болельщики всех соперников «Ак Барса», в каждом матче которого он старается залезть кому-нибудь под кожу. В своё время его обвиняли в поражении сборной России в финале МЧМ-2020. Наконец, кого-то больше интересуют слухи о якобы существующих отношениях с Алиной Загитовой.

Но в сборной России-2022 ценят парней, которые готовы разрушать и биться, поэтому молодой центр «Ак Барса» поехал на Олимпиаду даже несмотря на то, что он вместе с остальной молодёжью «Ак Барса» проводит сезон хуже ожидаемого.

Ну а на матч с Чехией Воронков изначально вышел так, как будто собирался не на хоккей, а на дуэль взглядов перед поединком ММА — не хватало только стула для полного шоу. С самого начала форвард «Ак Барса» только и пытался отыграть роль занозы для чехов. Против «народны тим» это часто полезно, но проблема в том, что Воронков весь матч только этим и занимался. В итоге это закончилось удалением на Лукаше Седлаке из «Трактора».

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Сначала обратимся к правилам ИИХФ. В прошлом году международная федерация занялась унификацией хоккейных законов, и другие европейские лиги переняли новые единые правила, пусть и с какими-то особенностями. Однако правило об ударе в голову КХЛ взяла дословно — согласно ему, «5+20» за удар в голову даётся, если игрок «безответственно подвергает опасности соперника с возможным нанесением травмы». Кроме этого, правило учитывает «общую демонстрацию пренебрежения к предсказуемым последствиям своих действий».

Что сделал Воронков? В принципе, даже несмотря на то, что Седлак очень сильно наклонял голову, игрок «Ак Барса» явно видел чешского игрока. Движение локтем было вполне намеренным — сложно сказать, что это не удаление, опущенная голова в таком случае вечно звучит как «сама виновата, короткую юбку надела». Но был ли это большой штраф?

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Бывший судья Александр Зайцев сказал «Чемпионату»: «К сожалению, такие хоккейные правила в этом году. Это несчастный случай, чех меньше ростом, ещё и подсел под Воронкова. По правилам это «5+20», к арбитрам здесь не подкопаешься».

Скорее всего, решающей в роли оценки действий Воронкова стала «безответственность». Сложно отрицать, что в действиях Дмитрия она была — но мы всё ещё сомневаемся, что риск был настолько велик. Тем не менее правила ИИХФ ещё и сделаны с упором на безопасность игроков — поэтому там судят такие моменты жёстче НХЛ.

В принципе, похожий момент у Воронкова был в матче с «Салаватом», и там ситуация была похожей: форварда «Ак Барса» тоже обвиняли в том, что он низко отпустил голову. Однако у Петра Хохрякова в том эпизоде вообще не было необходимости играть в шайбу — и частично из-за этой безответственности форвард получил «5+20».

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Вообще, уходя от контекста Воронкова, можно сказать, что мировой хоккей в целом борется с любыми ударами в голову, потому что последствия от них для игроков обычно печальны. Возможно, скоро любой удар в голову будет караться большим штрафом — и в НХЛ тоже.

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