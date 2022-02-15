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Чего ждать от соперника России по четвертьфиналу, превью матча Россия — Дания

В 1/4 финала ОИ Россия может проиграть только сама себе. Дания организованна, но уязвима
Родион Власов
Чего ждать от соперника России по четвертьфиналу
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Чего ждать от матча со сборной, которую мы уже обыграли с превеликим трудом.

Итак, Россия снова встретится с Данией. Благодаря страннейшей формуле олимпийского турнира сборные, которые уже играли в группе, могут пересечься повторно уже на первых стадиях матчей плей-офф — так уже столкнулись Чехия со Швейцарией и Канада с Китаем. Наш матч группового этапа был не самым сложным из трёх, но уж точно самым тягомотным и унылым — и с учётом стиля соперника есть вероятность, что снова будет «весело».

Давайте сначала ещё раз пробежимся по персоналиям датчан. В первую очередь это очень возрастная команда даже для Олимпиады без НХЛ — только датчане и финны перевалили за 30 лет. Это габаритная команда — показательно, что сразу двое датчан входит в топ-5 самых высоких игроков турнира (Матиас Бау Хансен и Оливер Лауридсен). Уже две этих посылки ведут к тому, что эта команда не будет брать скоростью и техникой, но зато ставит на организацию.

Все самые мастеровитые хоккеисты датчан собраны в одно первое звено. Это три бывших энхаэловца — опытный Франс Нильсен, который в своё время рассматривался «Детройтом» в качестве лайт-версии Павла Дацюка: полностью Франс заменить его не мог, но играл в похожем стиле. Это Миккель Бёдкер, который заработал репутацию технаря с ленцой. Наконец, это Никлас Йенсен, который в НХЛ задержался мало, зато играл важную роль для «Йокерита».

Фото: Jean Catuffe/Getty Images

В защите — микс из игроков шведской и немецкой лиги, которые любят и умеют силовые. Стоит опасаться Николаса Йенсена (не путать с Йенсеном), хит от которого привёл к травме у Артура Каюмова. Два брата Лауридсена тоже могут приложить в любой момент. Не хватает Филипа Ларсена, одного из главных специалистов КХЛ по большинству, поэтому датчане чаще полагаются на мощную силу своего щелчка.

На тренерской скамейке датчан — Хайнц Элерс, отец главной датской звезды в НХЛ. Элерс-старший перед тем, как хлопнуть швейцарцев на Олимпиаде, учился тренерству в их стране, проведя в высшей и первой местной лигах 10 лет в качестве босса команд. Это только второй турнир для Элерса в сборной — первым был ЧМ, где датчане обыграли шведов и упирались с теми же чехами.

За два матча с Россией (0:3 на ЧМ и 0:1 на Олимпиаде) датчане ни разу России не забросили, но нервов пожгли немало. В Риге наша сборная не могла взломать оборону соперника почти 40 минут и открыла счёт только в большинстве перед самым вторым перерывом, совсем свежие мучения в матче с датчанами вы забыли вряд ли.

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Зададимся вопросом: как обыграть датчан? Они не придумывают ничего нового: это довольно жёсткий откат, когда соперник упирается в стену из трёх, а иногда и четырёх соперников при входе в зону. Около своих ворот датчане опускаются довольно низко, форварды помогают защитникам, особенно опытные центры с хорошими оборонительными навыками, и сравнительно редко дают им бросать с выгодных позиций.

И нельзя сказать, что тактика России по входу через вброс в первом периоде своего матча была неправильной — но к ней надо прилагать и силовое давление, и скорость, нельзя просто бездумно вбрасывать шайбу в никуда. Месяц перерыва не лучшим образом повлиял на физику России, но затоптать гол точно есть кому — таких звена у Алексея Жамнова два. Если он будет выпускать первым тройку Карнаухова и даст ей игрового времени больше остальных, это будет вполне объяснимо.

В этом плане матч будет чем-то похож на матч с чехами — с одним отличием, что датчане будут минимизировать моменты возможных контратак России, которые выгодно использовала тройка Ткачёва. Сложно представить, что эта сборная России сможет взломать датские построения через позиицонные атаки, которые у этого созыва получаются мало. Как вариант — пытаться растянуть оборону соперника во втором периоде за счёт временного возвращения связки Гусев — Шипачёв, которые всё-таки что-то в чужой зоне нарисовать могли.

Фото: Harry How/Getty Images

В 1/8 с Латвией датчанам ещё и частично повезло с вратарями: Себастьян Дам подтащил в нужный момент во втором периоде, когда латыши повели и начали давить. Соперники, в свою очередь, потеряли Яниса Калниньша из-за травмы, а его сменщик просто не выручил. Даже интересно, кто встанет в ворота завтра: габаритный Диков, который уже провёл хороший матч с Россией на групповом этапе, или снова более подвижный и техничный Дам?

Довольно сложно представить, за счёт чего датчане могут забить. Они использовали или контратаки, или подставления и щелчки мощных защитников. С учётом двухметрового Федотова обстрел с дальних позиций превратится в довольно бесполезное занятие, и главным реальным шансом становится большинство датчан. Наше меньшинство, как показал матч с чехами, может быть уязвимым, но против него должны играть форварды с выдумкой. Здесь-то и могут быть опасны Нильсен с Бёдкером.

Зато у датчан будет мощнейшее психологическое преимущество. Франс Нильсен кратко назвал это «мы можем всё выиграть, а они – всё проиграть». В принципе, Дания уже выиграла — они пробились на Олимпиаду, обыграли две хорошие сборные в группе и пробились в четвертьфинал, даже такого от них не ожидали. Поэтому датчане могут расслабиться — а Россия снова выйдет решать Государственное Задание, а ведь обстановка в нашем хоккее и так напряжена.

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Снова, как год назад перед игрой со сборной Канады им. Эндрю Манджапане, звучит «вылет — позор», «вылет — позор», «вылет — позор». И если Россия внезапно впервые в своей истории проиграет Дании на официальном турнире, причины этому будут исключительно ментальные. Сбросить это напряжение, кажется, просто некому.

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