Капризов выдал суперпас и помог забить русскому партнёру. Он будет лучшим бомбардиром НХЛ?

Российский лидер «Миннесоты» Кирилл Капризов в последнее время показывает просто невероятную результативность. В середине декабря у него была мини-серия из двух матчей подряд без набранных баллов, зато в следующих 15 играх Кирилл лишь раз ушёл со льда без голов и/или передач! И это была встреча в Виннипеге, где вообще никто из «Миннесоты» отличиться не сумел.

В этих 15 матчах Капризов набрал 25 (12+13) очков, значительно укрепив свои позиции в споре бомбардиров сезона НХЛ. Трудно поверить, что в начале сезона Кирилл попадал под обстрел критики и порой приходилось рассуждать на тему того, играет ли он на свой 9-миллионный контракт.



Сейчас понятно — играет, ещё как играет. Капризов второй год подряд тащит «Миннесоту» и в игровом, и в медийном смысле, расширяя рамки возможностей для всё ещё весьма скромного клуба из Сент-Пола.

На очередной матч регулярки «дикари» снова пожаловали в Виннипег. «Джетс» были единственным клубом, который смог победить «Миннесоту» в основное время за последние полтора месяца, и в повторной встрече «авиаторы» вновь показали, что являются для «Уайлд» крайне неудобным соперником.

Правда, в этот раз «Миннесоте» удалось забить достаточно быстро — на 11-й минуте Эрикссон Эк удачно подставил конёк на пятачке. При счёте 1:0 в пользу гостей игра проходила до самой своей середины, а потом всё резко изменил Марк Шайфли — форвард «Виннипега» разразился натуральным хет-триком, на который потратил менее 10 минут!

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На это «Миннесота» ничего ответить не смогла. К тому же вскоре после третьего гола Шайфли Перфетти забросил четвёртую шайбу «Виннипега», и именно она, как выяснилось, оказалась победной.

«Уайлд», конечно, не опустили руки, и в числе первых клуб вёл за собой Капризов. На 45-й минуте Кирилл вместе с Хартманом и Цуккарелло закружил комбинацию в зоне «Джетс», закончившуюся поперечным суперпасом от Капризова и шикарным броском норвежца.

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«Дикари» наверняка подумали о камбэке, но вскоре Кайл Коннор восстановил разницу «+3» для «Виннипега». Этот гол успокоил «Миннесоту», хотя гости и сражались до последнего.



«Уайлд» рано сняли вратаря и на 57-й минуте смогли в третий раз за матч пробить Хеллебайка. Бросок Капризова приняла на себя штанга, но на отскоке первым оказался Дмитрий Куликов. Есть первый с 8 декабря гол русского защитника!

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5:3, но уже через минуту Пол Штястны поразил пустые ворота «Уайлд» и установил окончательный счёт в матче. «Миннесота» вновь проиграла в Виннипеге, упустив возможность оторваться от «Сент-Луиса» и «Нэшвилла» в таблице Центрального дивизиона. Впрочем, у «дикарей» по-прежнему есть хорошая подушка безопасности в виде матчей в запасе.



Капризов же вновь набрал два очка, теперь в его копилке 59 (22+37) очков, и это седьмой результат в НХЛ на текущий момент. Темп набора очков, который уже третий месяц успешно держит Кирилл, позволяет говорить, что Капризов в итоге может замахнуться на титул лучшего бомбардира НХЛ по итогам сезона. Прямо сейчас от троицы лидеров (Макдэвид, Драйзайтль, Юбердо) россиянина отделяет всего лишь 7 очков, при этом каждый из них сыграл чуть больше матчей, чем Капризов.