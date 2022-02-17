«Чушь и негатив». Жамнов наехал на русских журналистов, но враги сборной — в другом месте

Сборная России по хоккею образца олимпийского созыва в Пекине всё больше напоминает наше государство в миниатюре. Высокая степень секретности касаемо внутренней информации, скрытные сборы перед Олимпиадой на базе (чем не тайные учения на полигоне?), постановка задач государственной важности, а теперь ещё и поиск внешних врагов. Главный тренер национальной команды Алексей Жамнов после победы в четвертьфинальном матче с Данией отличился тем, что наехал на российских журналистов, которые якобы создают вокруг сборной негативный эмоциональный фон.

Алексей Жамнов главный тренер сборной России по хоккею «Несколько раз мелькала мысль, что сборной России очень везёт на Олимпиаде? Давайте поговорим об этом 20-го числа (в день финала Олимпиады. — Прим. «Чемпионата»). Меня больше тревожит другое. Хочется, чтобы ребята чуть расслабились и просто играли в хоккей. Чтобы плита перестала давить. Хочу, чтобы ребята почувствовали уверенность, они все умеют играть. Они должны выходить и наслаждаться каждым моментом, такое событие бывает раз в жизни. Пусть снимут этот груз и выходят с холодной головой. Поверьте, у них всё получится.



Точно ли у нас нет хрустального шара? У нас никого нет, это всё придумали. Просто весь этот бред, который пишут в «Телеграме»… Знаете, у меня такое ощущение… Приходишь к журналистам из Северной Америки, из других стран, вопросы только про спорт и один позитив. У нас всё время какую-нибудь чушь придумают. И столько негатива. Правда, устал».



Но если для политиков такие правила поведения и такая риторика, возможно, являются необходимостью, то зачем накачивать хоккейную сборную концентрированной военно-патриотической философией решительно непонятно. Это мешает и тренерам, и игрокам, при этом далеко не факт, что подобная концепция приведёт к успеху.

В сборной России этого образца совсем забывают, что хоккей — это всё-таки спорт, а выступление на Олимпиаде — не госзаказ. Нет, понятно, что ответственность за результат колоссальная, но это ведь, в конце концов, игра, в которой всегда есть место эмоциям и ошибкам. И по итогам этой игры не будут в глобальном смысле вершиться судьбы людей. Так к чему тогда весь этот суровый пафос?



Жамнов сам хочет, чтобы хоккеисты расслабились и просто играли в хоккей, чтобы на них перестала давить воображаемая, но сильно ощущаемая плита. И, очевидно, Алексей Юрьевич считает, что это именно российские журналисты держат эту самую плиту над головами игроков. Разумеется, в отличие от всегда позитивной американской прессы, которая, видимо, всегда задаёт вопросы строго по игре. Вот только где с такими комфортными западными журналистами сталкивался Жамнов?



И всё же очень странно, что в давлении Жамнов обвиняет именно СМИ. В то самое время, когда его помощник Алексей Кудашов перед началом турнира говорит следующие вещи: «Все ощущаем ответственность, мы отправляемся в большой путь. Всё-таки у нас дело государственной важности, очень серьёзное дело, хотелось бы сразу начать готовиться». И повторяет этот тезис уже по ходу турнира, вбивая через прессу в головы своих подопечных мысль, что проиграть — смерти подобно.



В то самое время, когда КХЛ, наплевав на все собственные интересы, ради Олимпиады увеличивает и без того гигантскую паузу в чемпионате, выставляя себя в совсем уж в неприглядном свете перед клубами, хоккеистами, болельщиками.

В то самое время, когда «верхи» нашего хоккея устраивают отвратительную подковёрную борьбу за власть в сборной, ставят ей рулить не сильнейшего наставника, а компромиссного тренера, а потом набирают состав на Игры, руководствуясь в первую очередь личными мотивами и удовлетворением чьих-то интересов, а не спортивными принципами.

Истинные враги сборной (если уж их искать) — это те, кто устроил бардак в ней. А виноваты, получается, журналисты, которые всего лишь выполняют свою работу, задавая неудобные вопросы об этом бардаке. Но ведь они делают это не в погоне за «жареным», а чтобы разобраться в том, что творится в главной команде страны. И донести всё это до болельщиков, которым тоже не наплевать на сборную.



«Чушь и негатив» — это очень точная и ёмкая характеристика, но только не работы российских журналистов, а того, что происходит в нынешней сборной России. Вопросы, на которые никто не даёт вразумительного ответа, копятся с момента самого назначения Жамнова как снежный ком, порождая в том числе и разные домыслы, точки зрения и мнения в СМИ.



Понятно, что в сборной России с ними не согласны, понятно, что в них видят негативное влияние на команду. Но нет ничего проще, чем один раз взять и объяснить, верно? Хотя бы нормально ответить на те вопросы, которые лежат на поверхности. Почему именно Жамнов был назначен главным тренером сборной? Для чего ему столько советников? Почему в сборную не вызвали Толчинского и Бурдасова? Из-за чего в пекинском запасе маринуют Кадейкина? Что за загадочная травма у Кузьменко? Почему Россия на ОИ-2022 играет в такой странный хоккей?



Всё это — абсолютно нормальные темы, которые поднимают СМИ в общении с представителями сборной России. Темы по спорту, как и хочет Жамнов. Случаются, конечно, перегибы, как, например, кейс с астрологом, определяющим состав сборной. Или шумиха с отдельным самолётом в Пекин. Но даже такая ерунда — следствие молчания или высокомерия со стороны лиц, знающих ответы на вопросы. Отворачиваясь от журналистов или говоря им «отстаньте, просто мы так решили», они сами подталкивают коллег к подобного рода творчеству.



Жамнов устал от негатива. Но его несут не журналисты. Не надо в нас искать врагов сборной России и противопоставлять западной прессе, которой, как известно, в плане травли спортсменов нет равных.

Лучше оградить сборную от того, что реально создаёт давление, хотя сейчас, накануне решающих матчей, это вряд ли возможно.



И как раз журналисты практически в один голос говорят о том, что очень важно не пережать. Но кто же будет прислушиваться к врагам?