Словаки творят историю на Олимпиаде! Разбить шведов им помог дубль 17-летнего гения

Юрай Слафковски сделал себе в Пекине мировое имя, а его сборная впервые взяла медаль на Играх.

В битве двух неудачников полуфинала большинство специалистов склонялось скорее к победе шведов, чем к виктории сборной Словакии. Эти доводы были основаны на опытном составе «Тре Крунур», который имеет куда более богатый опыт подобных матчей на крупных турнирах. Обе команды отдали немало сил в полуфиналах, что, наверное, не могло не сказаться на качестве хоккея в матче за бронзу.

Оба коллектива на протяжении всего матча придерживались выжидательной тактики, стараясь больше играть на ошибках соперника. Такой хоккей больше подходил словацкой сборной, которая отдала инициативу в руки шведам и ждала, что же им предложит коллектив Юхана Гарпенлёва.

Целый период команды терзали, мучили друг друга вязким, порой, грубым хоккеем, и первыми извлечь для себя выгоду в такой игре сумели словаки. Автором первой шайбы стал главный самородок турнира, 17-летний гений Юрай Слафковски, забросивший 6(!) шайбу на этом олимпийском турнире. Вначале второго период 20 номер продрался по борту, зарядил с кистей и застал врасплох Ларса Юханссона, сняв паутинку с дальней перекладины ворот голкипера СКА. Сначала многим могло показаться, что это ляп вратаря, но повтор показал, что шайба чуть поменяла направление движения после попадания в клюшку защитника Фолина. Заброшенная шайба обескуражила шведскую сборную и с того самого момента градус игры повысился. Остро атаковать уже больше стали словацкие хоккеисты.

Словаки стали действовать всё более раскрепощено, что привело ко второй заброшенной шайбе в ворота шведов. Самуэль Такач на 12 минуте второго периода реализовал большинство усилиями партнеров – Регенды и Романа. Не готов оказался Юханссон к броску с острого угла и не успел полностью прижаться к штанге. Шайба предательски проскочила в ближний угол. В третьем периоде шведы попытались взвинтить темп, но хорошо подготовленные словаки выдерживали натиск «Тре Крунур», высоко встречая в средней зоне и не давая раскатываться хоккеистам в жёлтой форме. Как показала практика, без раскатов и скоростного хоккея шведы практически бессильны на этом турнире.

Конец матча выдался довольно спокойным. Шведы раз за разом утыкались в словацкие заборы, что выглядело удручающе. Словаки оформили еще две шайбы в пустые ворота шведов, установив разгромный счёт – 4:0. Дубль оформил феноменальный Слафковски, вышедший в лидеры снайперского зачёта турнира, а последнюю шайбу в матче забросил Регенда.

Фото: David Ramos/Getty Images

Катастрофический плей-офф шведов – лишь две три заброшенные шайбы в трёх матчах плей-офф. Провал, по-другому и не скажешь. Швеция, как обычно, обыденно отнеслась к матчу за бронзовые медали и была бита стильной командой Крэйга Рэмзи. Словаки впервые в своей истории берут олимпийскую медаль. Ну что ж, пора устраивать национальный праздник! Кто знает, когда еще словаки доедут до олимпийского пьедестала.