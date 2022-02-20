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Победный гол сборной Финляндии в финале Олимпиады в ворота сборной России, Анттила, Бьёрнинен

Гол, который прибил Россию на Олимпиаде. Мы снова пострадали от двухметрового злого гения
Лев Лукин
Победный гол сборной Финляндии
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Тот самый Анттила сделал решающий бросок, который в гол одним движением превратил его одноклубник по «Йокериту».

От финального матча сборных России и Финляндии на Олимпиаде тяжело было ждать результативного хоккея, и ещё перед игрой, в общем-то, было понятно, что его судьбу должна решить одна шайба где-то в конце встречи, будь то основное время, овертайм или серия буллитов.

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В первом периоде сборной России удалось открыть счёт: наконец-то Михаил Григоренко, молчавший весь турнир, смог уложить фирменный кистевой бросок в уголок ворот Сятери в большинстве.

После гола наши старались играть правильно, не прижимались к своим воротам, но и финны перманентно наращивали давление, грузили шайбы на ворота Федотова. И во втором периоде Суоми были вознаграждены за настойчивость: весьма скромный наброс Вилле Покки от борта превратился в гол из-за хорошего трафика на пятачке Федотова.

Олимпийские игры 2022 (м). Финал
20 февраля 2022, воскресенье. 07:10 МСК
Финляндия
Окончен
2 : 1
Россия
0:1 Григоренко (Нестеров, Гусев) – 07:17' (5x4)   1:1 Покка (Бьёрнинен, Охтамаа) – 23:28' (5x5)   2:1 Бьёрнинен (Анттила, Охтамаа) – 40:31' (5x5)

К сожалению, после гола финны окончательно прибрали инициативу к своим рукам, и в самом начале третьего периода подопечные Юкки Ялонена вышли вперёд. Гол, который погрузил хоккейную Россию в глубокую печаль, организовали Анттила и Бьёрнинен. Гигант из «Йокерита» сместился в центр и набросил на ворота, а его одноклубник Ханнес Бьёрнинен неуловимым движением подставил клюшку на пятачке, и шайба юркнула в ворота.

26-летний Бьёрнинен только перед этим сезоном перебрался в КХЛ, подписав контракт с «Йокеритом». До этого он всю карьеру играл за родной «Пеликанс», а в последние три года являлся капитаном финской команды. В составе «шутов» Бьёрнинен не отличался великой результативностью, а на Олимпиаде в 5 матчах до финала у него вообще было лишь 1 (0+1) набранное очко. И надо же такому случиться, что свой первый гол на турнире Ханнес оставил на самый главный матч, и эта шайба разбила мечты миллионов болельщиков сборной России.

Ну и какая же драма в том, что к приговору нашей национальной команды вновь приложил руку Анттила. Хоккеист с уникальной фигурой (два с хвостиком метра роста, горбатый, внешне совершенно неказистый) вновь стал мощнейшим оружием в руках финского тренера Ялонена. Восемь лет назад Анттила, игравший за новокузнецкий «Металлург», угодил в фарм-клуб «Кузни» «Ариаду» из Волжска, и кажется, что до сих пор финн мстит всему российскому хоккею за ту историю. Победный гол в приснопамятном полуфинале на ЧМ-2019, а теперь 50% победного гола на Олимпиаде.

Гол финнов, который сделал России больно. Такого фиаско не ждал никто Гол финнов, который сделал России больно. Такого фиаско не ждал никто

Финляндия ликует — она впервые завоевала хоккейное золото Олимпиады. У России — серебро. И вряд ли такой итог Игр в Пекине хоть кто-то сможет назвать несправедливым.

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