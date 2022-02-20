Гол, который прибил Россию на Олимпиаде. Мы снова пострадали от двухметрового злого гения

От финального матча сборных России и Финляндии на Олимпиаде тяжело было ждать результативного хоккея, и ещё перед игрой, в общем-то, было понятно, что его судьбу должна решить одна шайба где-то в конце встречи, будь то основное время, овертайм или серия буллитов.

В первом периоде сборной России удалось открыть счёт: наконец-то Михаил Григоренко, молчавший весь турнир, смог уложить фирменный кистевой бросок в уголок ворот Сятери в большинстве.

После гола наши старались играть правильно, не прижимались к своим воротам, но и финны перманентно наращивали давление, грузили шайбы на ворота Федотова. И во втором периоде Суоми были вознаграждены за настойчивость: весьма скромный наброс Вилле Покки от борта превратился в гол из-за хорошего трафика на пятачке Федотова.

К сожалению, после гола финны окончательно прибрали инициативу к своим рукам, и в самом начале третьего периода подопечные Юкки Ялонена вышли вперёд. Гол, который погрузил хоккейную Россию в глубокую печаль, организовали Анттила и Бьёрнинен. Гигант из «Йокерита» сместился в центр и набросил на ворота, а его одноклубник Ханнес Бьёрнинен неуловимым движением подставил клюшку на пятачке, и шайба юркнула в ворота.

26-летний Бьёрнинен только перед этим сезоном перебрался в КХЛ, подписав контракт с «Йокеритом». До этого он всю карьеру играл за родной «Пеликанс», а в последние три года являлся капитаном финской команды. В составе «шутов» Бьёрнинен не отличался великой результативностью, а на Олимпиаде в 5 матчах до финала у него вообще было лишь 1 (0+1) набранное очко. И надо же такому случиться, что свой первый гол на турнире Ханнес оставил на самый главный матч, и эта шайба разбила мечты миллионов болельщиков сборной России.

Ну и какая же драма в том, что к приговору нашей национальной команды вновь приложил руку Анттила. Хоккеист с уникальной фигурой (два с хвостиком метра роста, горбатый, внешне совершенно неказистый) вновь стал мощнейшим оружием в руках финского тренера Ялонена. Восемь лет назад Анттила, игравший за новокузнецкий «Металлург», угодил в фарм-клуб «Кузни» «Ариаду» из Волжска, и кажется, что до сих пор финн мстит всему российскому хоккею за ту историю. Победный гол в приснопамятном полуфинале на ЧМ-2019, а теперь 50% победного гола на Олимпиаде.

Финляндия ликует — она впервые завоевала хоккейное золото Олимпиады. У России — серебро. И вряд ли такой итог Игр в Пекине хоть кто-то сможет назвать несправедливым.