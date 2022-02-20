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Антон Слепышев обратился к критикам сборной России после поражения в финале Олимпийских игр — 2022, зачем он это сделал

«Жуйте, не подавитесь». Эмоциональный срыв Слепышева породил волну хейта к сборной России
Сергей Емельянов
Антон Слепышев обратился к критикам
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Одним постом в социальных сетях российский форвард перечеркнул всё хорошее, сделанное им на Олимпиаде, оставив в памяти сплошной негатив.

Сборная России по хоккею не смогла защитить звание олимпийских чемпионов, в решающем матче на Играх в Пекине потерпев поражение от команды Финляндии (1:2). Судьбу финальной встречи решил гол нападающего «Йокерита» Ханнеса Бьёрнинена, который удачно сыграл на пятаке на первой минуте третьего периода. У сборной России оставалось 19,5 минут на спасение матча, но за оставшееся время команда Алексея Жамнова смогла нанести только три броска в створ ворот Харри Сятери.

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Три (!) броска почти за 20 минут при счёте 1:2 в финале Олимпиады. Итоговая же статистика матча зафиксировала, что сборная Финляндии нанесла 31 бросок в створ ворот соперника, а сборная России – 17. Глядя на эти цифры, становится не очень понятно, кто уступал в счёте на протяжении всего заключительного периода и кому кровь из носу нужно было искать какие-то аргументы в атаке, чтобы перевести игру в овертайм.

При этом российские хоккеисты после поражения в финале не угодили под шквал критики в прессе, так как все понимали, что именно финская команда считалась записным фаворитом в решающей встрече. За последние 20 лет сборная Суоми превратилась в настоящий камень преткновения практически для любого созыва российской команды. В каком бы составе ни находилась сборная России, насколько именитым ни был бы наш подбор игроков, неизменно следуют поражения в решающих стадиях. Так было в четвертьфинале ОИ-2014, так было в полуфинале ЧМ-2019, так произошло и на сей раз – в финале ОИ-2022.

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Но если после поражений на ОИ-2014 и на ЧМ-2019 сборную России действительно громили в комментариях за то, что она не оправдала наших надежд, то сейчас сам факт итогового поражения был довольно ожидаем и не стал большим потрясением. Тем удивительнее видеть настолько острую реакцию от нападающего российской команды Антона Слепышева, который через несколько часов после поражения в олимпийском финале опубликовал невероятно странный по своему содержанию пост в своём «инстаграме».

«Хочу сказать настоящее спасибо тем, кто верил в нас по-настоящему! Это была команда! И мы сделали всё, что в наших силах! Спасибо всем за серебро! Мы его выиграли! Все говноеды, хейтеры, оценщики, все, кто нас критиковал весь турнир и ждал ещё до финала нашей осечки, большинство российских СМИ, это ваш хлеб! Жуйте! Не подавитесь!» – написал Слепышев.

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Итак, Антон, давай по фактам. Первый матч сборной России на этой Олимпиаде – в соперниках у нас сборная Швейцарии. Нападающий ЦСКА открывает счёт в матче благодаря везению – шайба в ворота соперника влетела после рикошета от нападающего Энцо Корви. Но факт остаётся фактом – именно Слепышев стал автором первого гола сборной России в столице Китая. Это позитив.

На протяжении всего второго периода российская команда старательно обороняет минимальное преимущество, но под занавес отрезка остаётся в двойном меньшинстве, в котором едва не пропускает. Всему виной поступок самого Слепышева, который поддался на лёгкую провокацию и ударил соперника головой.

За это действие российского нападающего могли спокойно удалить до конца матча, но, на счастье всей сборной, всё ограничилось четырьмя минутами штрафа. Неудивительно, что подобное поведение нападающего в матче Олимпиады подверглось критике в различных СМИ. Больше Слепышев с российскими журналистами в Пекине уже не общался. Очевидно, Антону не понравилось, что его удар головой не оценили по достоинству.

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Дальше российская команда «порадовала» нас победой над сборной Дании (2:0), поражением от Чехии (5:6 ОТ), ещё одной победой над Данией (3:1) и победой над одной из худших в её истории сборной Швеции (2:1 Б). В четырёх победных матчах (а игра с Чехией турнирного значения уже не имела) российская команда сподобилась на восемь голов – один из которых был забит в пустые ворота, а второй пришёлся на серию буллитов. В остальном мы стали свидетелями целых шести шайб с игры – в двух матчах с Данией, одном – со Швейцарией, и одном – со Швецией.

Видимо, все эти победы должны были послужить невероятным поводом для радости российских журналистов и болельщиков, но её почему-то не последовало. При этом не было и дикой волны критики и хейта. Большинство журналистов старалось следовать принятой парадигме, которая была выбрана тренерским штабом национальной команды. «Да, нет зрелищности, но есть результат. Надо терпеть скучный хоккей ради общего результата». В каком месте Слепышев нашёл «большинство СМИ, которые ждали осечки сборной», понять довольно затруднительно.

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А теперь настало время вернуться непосредственно к действиям героя поста на льду. В финальном матче с финнами 28-летний Слепышев провёл на льду 13 минут 43 секунды, за которые отметился показателем полезности «-2». Обе шайбы финской команды были заброшены в тот момент, когда Антон находился на льду. И при этом мало кто стал бы акцентировать на этом большое внимание, если бы сам Слепышев не решил подставиться на ровном месте в своём «инстаграме».

«Дорогой хоккеист Слепышев! Отличное выступление! Если бы вы ещё и в хоккее умели так же лихо выступать, вам бы цены не было!» – написал в телеграм-канале «Реальный Губер» известный комментатор Дмитрий Губерниев.

Абсолютно ненужный пост в исполнении российского форварда, очевидно написанный на эмоциях, породил огромную волну негатива – как ко всей сборной, так и к самому Слепышеву. И вот теперь волна хейта действительно накрыла игроков российской команды – снова пошла речь о завышенных зарплатах в нашем хоккее и о том, что все зажрались.

И вот уже никто и не вспоминает сольный проход Антона в полуфинале со Швецией. Ведь именно Слепышев открыл счёт в том матче, забив очень важный гол при счёте 0:0. Но теперь в памяти всех останется исключительно негативное впечатление от выступления Антона на олимпийском турнире. И это вина исключительно самого Слепышева, который не подумал о том, что последует за его срывом в соцсетях. И только его.

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