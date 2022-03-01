Овечкин схватил «-4» и привёз решающий гол, Самсонова заменили. Провал русских в матче НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» пока достаточно уверенно держится в зоне плей-офф на Востоке НХЛ, однако игра «столичных» оставляет желать лучшего. Команда Питера Лавиолетта крайне нестабильна, ей часто не хватает характера, регулярно проваливается оборона, да и в бригаде вратарей не найти надёжного первого номера.

Все эти проблемы снова были проиллюстрированы в домашней встрече с «Торонто». В нём «листья» открыли счёт уже на 3-й минуте, «Вашингтон» отыгрался, но под занавес отрезка умудрился пропустить две шайбы подряд и ушёл на перерыв в отвратительном настроении. Хуже всего, пожалуй, было Илье Самсонову, который был заменён на Ванечека после трёх шайб за период.

Впрочем, затем «столичные» собрались, и к началу третьего периода счёт был уже 3:3. В роли голеадора выступил Том Уилсон, оформивший дубль, а в первой шайбе канадского силовика поучаствовал Овечкин.

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Овечкин набрал 1384-е очко в 1250-м матче за карьеру в НХЛ. Александр по-прежнему держится в десятке лучших бомбардиров лиги, хотя отставание от лидера Макдэвида составляет уже больше 10 очков.

Но, несмотря на голевой пас, матч с «Торонто» Овечкину точно нельзя занести в актив. Скорее, наоборот. Так, на 57-й минуте Расмус Сандин забил гол, который оказался для «листьев» победным, и именно капитан «Вашингтона» в этом эпизоде упустил шведского защитника.

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Отыграться «Вашингтон» уже не сумел, да ещё и пропустил в пустые ворота от Пьера Энгвалля, которому ассистировал Илья Михеев.

Овечкин же в итоге закончил матч с кошмарным показателем полезности «-4», та же самая картина и у Евгения Кузнецова — российские форварды стали худшими в этом плане у «Вашингтона». Прибавим к этому три пропущенные шайбы и замену по ходу игры Ильи Самсонова и получим полный провал русских в столице США в этот вечер.

К сожалению, очевидно, что из-за известных событий нашим ребятам в Америке сейчас очень непросто и такие результаты — следствие переживаний и давления. Будем надеяться, что в самое ближайшее время ситуация придёт в норму.