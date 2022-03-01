«Однажды он может стать лучшим!» Как великан Хара шёл к рекордному матчу в НХЛ

На днях легендарный словак Здено Хара установил уникальное достижение – матч с «Сан-Хосе» стал для него 1652-м в НХЛ. Таким образом, Хара вышел на первое место по этому показателю среди защитников, опередив бывшего игрока «Монреаля», «Чикаго», «Детройта» и «Атланты» Криса Челиоса. Первыми с этим рекордом Хару поздравили зрители на арене в Сан-Хосе и рекордсмен среди всех игроков НХЛ Патрик Марло, записавший для Здено специальное видеообращение. 44-летний словацкий защитник отметил достижение победой в драке с Джеффри Вьелем, а вот его «Айлендерс» обыграть «Шаркс» не смогли.

Новость по теме Здено Хара стал рекордсменом НХЛ по количеству проведённых матчей среди защитников

В честь исторического достижения Хары, которое он успел улучшить ещё на один матч, вспоминаем основные вехи карьеры выдающегося словака в НХЛ.

Драфт

Впервые Здено выставил свою кандидатуру на драфте 1995 года, однако тогда 18-летнего защитника не выбрал ни один из клубов. Зато год спустя Хара ушёл в начале третьего раунда – под общим 56-м номером его забрал «Нью-Йорк Айлендерс». Однако дебюта в НХЛ пришлось ждать ещё год, который словак провёл в команде Западной хоккейной лиги «Принс-Джордж Кугарз».

В первом сезоне в «Айлендерс» Здено провёл 25 матчей и набрал всего одно очко, сделав результативную передачу в 23-й игре. Благодаря своему росту – 206 см – Хара стал самым высоким игроком в истории Национальной хоккейной лиги, и этот титул главного великана НХЛ он удерживает до сих пор.

Здено Хара в 1998 году в матче с «Бостоном» Фото: Robert Laber/Getty Images

Габариты были его главным козырем при игре в защите – во время своего пребывания на Лонг-Айленде Здено был типичным домоседом, даже несмотря на мощный бросок, который впоследствии станет ещё одной его визитной карточкой.

Переход в «Оттаву»

Летом 2001 года Хара стал одним из участников обмена «Айлендерс» и «Оттавы»: Здено вместе с форвардом Биллом Макалтом и выбором в первом раунде предстоящего драфта отправился в Канаду, а в обратном направлении последовал некогда капитан и главная звезда «сенаторов» Алексей Яшин.

Карьера россиянина в Нью-Йорке сложилась далеко не лучшим образом, а вот для «Оттавы» и Хары всё оказалось гораздо лучше – «сенаторы» потратили драфт-пик на Джейсона Спеццу, который в будущем стал частью лучшего звена в истории франшизы, а словак вышел на существенно более высокий уровень, хотя никто не ждал от него такого прогресса.

В Канаде Здено стал отличным двусторонним защитником, раскрыв свой атакующий потенциал и всерьёз заявив о себе на уровне НХЛ. Его результативность резко поползла вверх – в каждом из четырёх сезонов в «Оттаве» он улучшал личные рекорды, при этом сохраняя положительный показатель полезности (в отличие от пребывания в «Айлендерс»).

«Норрис Трофи» и Кубок Стэнли с «Бостоном»

В 2006 году «Сенаторз» встали перед непростым выбором – команде было необходимо продлевать контракты двух лучших защитников – Хару и Уэйда Реддена, — но денег хватало только на одного. «Оттава» выбрала последнего, и, как показала история, этот выбор оказался неудачным.

В первый же день рынка свободных агентов Хара подписал контракт с «Бостоном». По новому соглашению Здено получал $ 7,5 млн в год, что существенно превышало его предыдущий кэпхит — $ 1,87 млн. Словак практически сразу же получил капитанскую нашивку, которую носил на протяжении следующих 14 лет.

В составе «Брюинз» он пять раз попадал на Матч звёзд и все пять раз выигрывал конкурс на самый сильный бросок. Но его главными победами стали не они.

ВИДЕО.

«Я помню, что впервые увидел Хару в игре 9 апреля 1998 года, когда «Бостон» обыграл «Айлендерс» со счётом 4:1. Мягко говоря, тогда он совсем не выглядел игроком калибра «Норрис Трофи». Но я никогда не забуду, как Горд Клузак, мой партнёр в комментаторской кабинке в тот день, сказал: «Однажды этот парень может стать лучшим защитником в НХЛ!». Давайте просто скажем, что Горд знает о хоккее больше, чем я», — вспоминал комментатор матчей «Брюинз» Дейв Арнольд.

В 2009 году Хара действительно был признан лучшим защитником лиги и выиграл «Норрис Трофи», хотя он был далеко не лучшим бомбардиром и не имел лучший показатель полезности среди коллег по амплуа, на что сегодня обращают больше внимания при определении победителя.

А ещё через два года Здено приведёт «Бостон» к первому за 39 лет Кубку Стэнли, несмотря на то что «мишки» находились в шаге от поражения в финальной серии с «Ванкувером».

Здено Хара и коммисар НХЛ Гари Беттмэн с Кубком Стэнли Фото: Dave Sandford/Getty Images

В дальнейшем Хара через многое прошёл с «Бостоном» — 1000-й и 1500-й матчи в карьере в 2012 и 2019 годах соответственно, ещё две попытки выиграть Кубок Стэнли, которые закончились поражениями «Брюинз». Также в составе «мишек» Хара стал самым возрастным действующим игроком после того, как карьеру завершил Мэтт Каллен.

«Вашингтон», возвращение в «Айлендерс» и …?

В 2020 году контракт Хары с «Бостоном подошёл к концу, после чего он подписал годичное соглашение с «Вашингтоном», а по его истечении вернулся туда, где всё начиналось – в «Айлендерс». Здено побил рекорд по количеству матчей среди защитников, однако до достижения Патрика Марло он вряд ли доберётся. Легенда «Сан-Хосе» провёл 1779 матчей в лиге, в то время как на счету Хары только 1653. По многочисленным слухам из-за океана, нынешний сезон станет для Большого Зи последним, поэтому рекорд Марло должен устоять.

Фото: Steven Ryan/Getty Images

Но за второй Кубок Стэнли Здено ещё может побороться. По недавней информации, «Айлендерс», которые в этом году оказались в затруднительном положении, могут обменять Хару в клуб-претендент до конца дедлайна обменов. Если это произойдёт, то у великого словацкого защитника появится возможность завершить свою грандиозную карьеру на мажорной ноте.