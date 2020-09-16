Лучшая тройка в истории «Оттавы», ей восхищались в НХЛ. Как играла Pizza Line

Как создавалось сочетание Хитли – Спецца – Альфредссон, чего добилось и почему так называлось. Великие игроки без главной победы в жизни.

«Чемпионат» продолжает серию материалов о великих тройках нападения в истории мирового хоккея. В первой части мы рассказали о двух знаменитых сочетаниях «Питтсбург Пингвинз» с участием канадского центрфорварда Марио Лемье и чешского нападающего Яромира Ягра, которые ковали славу клубу из Пенсильвании в 90-х годах XX века.

Легендарные тройки «Питтсбурга» с Лемье и Ягром. Их игрой восхищались от России до Америки Как создавались эти сочетания, чего они добились и как распались. Их называли «золотой треугольник» и «небесная линия».

Сегодня разберём историю создания и распада лучшей тройки в истории «Оттавы Сенаторз» по версии североамериканского издания ESPN – сочетания Дэни Хитли, Джейсона Спеццы и Даниэль Альфредссона. В историю хоккея эта атакующая линия вошла под назаванием Pizza Line или CASH Line (расшифровывается как: Капитан Альфредссон, Спецца, Хитли).

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История образования звена

Pizza Line образовалась в сезоне-2005/2006. Перед стартом регулярного чемпионата «Оттава» совершила громкий обмен с «Атлантой Трэшерз». В результате трейда «сенаторы» заполучили Хитли, в свою очередь отпустив из команды словацкого форварда Мариана Госсу и канадского защитника Грега де Вриза. Хитли в тот же день подписал контракт с «Оттавой», который был рассчитан на три года и общую сумму $ 13,5 млн.

К моменту появления в команде Хитли канадец Спецца на протяжении четырёх лет верой и правдой служил «Оттаве». Клуб выбрал центрфорварда под вторым номером на драфте Национальной хоккейной лиги 2001 года. Под первым пиком на том драфте ушёл российский форвард Илья Ковальчук. Любопытно, что Ковальчука задрафтовала та самая «Атланта», с которой позже и был совершён судьбоносный обмен. Третьим же выбрали ещё одного россиянина Александра Свитова, которого судьба занесла в «Коламбус Блю Джекетс».

Альфредссон к старту сезона-2005/2006 уже считался ветераном и самым уважаемым игроком «Сенаторз». Он так же, как и Джейсон, оказался в канадском клубе в результате его выбора на драфте. Однако в отличие от Спеццы шведского форварда выбрали только в четвёртом раунде под общим 133-м номером. Альфи выступал за «Сенаторов» с 1995 году, а в 1999 году получил звание капитана команды.

Дебют Pizza Line случился 5 октября 2005 года в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс». Изначально, Спецца выходил в тройке с Хитли и будущей звездой Континентальной хоккейной лиги Брэндоном Боченски. Боченски и Спецца уже играли вместе в АХЛ, во время локаута 2004 года, поэтому тогдашний главный тренер команды Брайан Мюррэй определил их в одно сочетание. Но уже через пять минут после стартового вбрасывания Мюррей заменит Боченски на Альфредссона, который уже ровно через минуту забьёт гол. Затем забил и Хитли, принеся победу команде. С того самого момента и появилась «Пицца лайн».

Фото: Jim McIsaac/Getty Images

Клубные рекорды и лучший сезон в истории «Оттавы»

Такое название тройка Спеццы получила за то, что каждый раз, когда «Оттава» забивала пять и более шайб на домашней арены, владельцам сезонных абонементов полагались куски пиццы. А забивало это сочетание постоянно. Чего добилась тройка нападения, которая считается лучшей в клубной истории?

Однозначно ответить на этот вопрос не так и просто. С одной стороны тройка Спеццы побила множество клубных рекордов, установив заоблачные ориентиры для будущих поколений игроков. А с другой «Оттава» при CASH Line так и не завоевала Кубка Стэнли, хотя в одном из сезонов подобралась к нему максимально близко.

Лучший сезон в истории «Сенаторз» был проведён на второй год жизни «Пицца лайн». «Сенс» уверенно вышли в плей-офф с первого места в Северо-Восточном дивизионе. В розыгрыше Кубка Стэнли они прошли три раунда с общим счётом 12-3. Последовательно с одинаковым счётом 4-1 были выбиты «Питтсбург Пингвинз», «Нью-Джерси Дэвилз» и «Баффало Сэйбрз». Однако в финале «сенаторы» натолкнулись на «Анахайм Дакс» и уже сами получили 1-4.

«Утки» одержали победу в первых двух встречах, проходивших в Калифорнии, со счётом 3:2 и 1:0 соответственно. Третья игра, в «Корел Сентер», уже осталась за «Оттавой» — 5:3, но четвёртую вновь выиграл «Анахайм» — 3:2. Пятый матч прошёл при тотальном преимуществе калифорнийской команды, что и вылилось в итоговом результате — 6:2 в матче и 4-1 в серии. Ключевым фактором победы «уток» стала полная нейтрализация первой тройки нападения «Оттавы» и феноменальная игра голкипера Жана-Себастьяна Жигера. Поражение в финале Кубка Стэнли остаётся лучшим достижением в истории «Оттавы» по сей день.

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CASH Line просуществовала всего четыре сезона. После поражения в финале с «Анахаймом» дела команды резко пошли на спад. В следующем сезоне «Оттава» безвольно проиграет «Питтсбургу» (0-4) в первом раунде плей-офф. А в чемпионате-2008/2009 «Сенаторз» впервые за 12 лет не попадут в плей-офф. Тогда же у Хитли начнутся конфликты с главным тренером Кори Клустоном. Канадский форвард вышел на руководство клуба с требованием обмена, которое было удовлетворено.

«Когда я два года назад подписал контракт с „Оттавой“, то чувствовал себя неотъемлемой частью команды. За последние два года, а особенно за последний сезон, моя роль стала менее значимой. За последний год она существенно уменьшилась. Моё решение продиктовано исключительно хоккейными причинами. Я не имею ничего против болельщиков или города. Я бы хотел играть там, где смогу максимально раскрыться», – пояснил Хитли.

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В результате, в 2009 году Хитли был обменян в «Сан-Хосе Шаркс» на Милана Михалека, Джонатана Чичу и выбор во втором раунде следующего драфта. В «Сенаторз», Дэни поставил пару рекордов франшизы, действующих до сих пор: наибольшее количество голов за сезон (50) и рекорд по очкам за сезон (105).

Великие игроки без победы в Кубке Стэнли

Из этой троицы только 37-летний Спецца продолжает карьеру, всё ещё лелея мечту завоевать заветный трофей. В карьере Джейсона были участия на Матче всех звёзд НХЛ, было звание лучшего ассистента и бомбардира Кубка Стэнли, была даже золотая медаль чемпионата мира 2015 года, где он удостоился номинации как лучшему форварду мирового первенства. Однако поднять над головой кубок канадскому форварду на данный момент так и не довелось. Минувший сезон Джейсон провёл в стане «Торонто Мэйпл Лифс» на минимальном контракте. Ветеран НХЛ большую участи времени проводил в четвёртом звене, набрав 25 очков в 58 матчах регулярки. В плей-офф Спецца не отметисял результативными действиями, а его клуб вылетел из розыгрыша на стадии плей-ин, проиграв «Коламбус Блю Джекетс» (2-3).

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Швед Альфредссон провёл в «Оттаве» практически всю карьеру – 17 сезонов. Даниэль покинул «Сенаторз» лишь перед сезоном-2013/2014, подписав однолетний контракт с «Детройт Ред Уингз». Альфредссон также надеялся завоевать Кубок Стэнли и ради этого покинул клуб.

«Я разговаривал с Альфи за день до того, он решил, что будет правильно позвонить мне. Мы обсудили всё, он поделился со мной своей точкой зрения на ситуацию. Честно говоря, я был удивлен. Никогда бы не предположил, что, приняв решение продолжить карьеру, он может вернуться не в «Оттаву». Он обосновал мне своё решение. Альфи знает, чего хочет от своей карьеры. Как игрок, я могу понять его желание выиграть Кубок Стэнли, а он думает, что это переход даст ему такую возможность. Мы поддерживаем его, и с нашей стороны не будет ничего дурного по отношению к нему», – говорил Спецца в апреле 2013 года.

Однако «Детройт» и Альфредссона постигла неудача, после которого швед объявил о завершении карьеры. Сейчас хоккеисту принадлежат рекорды «Оттавы» по количеству проведённых матчей, заброшенных шайб, результативных передач и набранных очков. Он остаётся единственным игроком в истории клуба, преодолевшим отметку в 1000 матчей за «Сенаторз», а его 11-й номер навсегда выведен из обращения.

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39-летний Хитли ушёл из хоккея в 2016 году после сезона, проведённого в чемпионате Германии. Дэни, как и его партнёры по легендарному звену, также не добрался до главного трофея в истории НХЛ. Карьеру хоккеиста украшает звание олимпийского чемпиона и большое количество индивидуальных наград. Российские же болельщики наверняка запомнили канадца по его кратковременному вояжу в «Ак Барс» во времена локаута. За казанский клуб Хитли провёл 15 матчей, набрав 7 (5+2) очков.