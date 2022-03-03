Нападающий находится на лечении в Германии. Он может пропустить весь следующий сезон.

У 18-летнего Мирошниченко большие проблемы со здоровьем. Что за напасть с нашей молодёжью?

На днях в хоккейный мир пришла плохая новость. Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас сообщил, что у российского форварда Родиона Амирова, выбранного командой в первом раунде (под общим 15-м номером) на драфте НХЛ 2020 года и выступающего в аренде за «Салават Юлаев» в КХЛ, диагностирована опухоль головного мозга.

Разумеется, Родиона сразу поддержали болельщики, хоккеисты, его представители и все неравнодушные люди. Верим, что Амиров сможет победить тяжёлую болезнь и поскорее вернуться на лёд. Парень он молодой, организм должен справиться с недугом.

Сегодня же в хоккейную семью пришла ещё одна неприятная весть. И снова проблемы коснулись молодого хоккеиста.

«После одного из обследований у хоккеиста «Авангарда» Ивана Мирошниченко были выявлены проблемы со здоровьем, в настоящий момент игрок проходит лечение в Германии. Существует вероятность того, что он пропустит весь следующий сезон.

Хоккейный клуб «Авангард» окажет игроку полную поддержку, возьмёт на себя все расходы, связанные с лечением. Желаем Ване скорейшего выздоровления и возвращения на лёд!» – написано в заявлении омского клуба.

В интернете уже пишут про страшные диагнозы, но мы не считаем правильным писать про такие вещи, не обладая официальной информацией, как в случае с Амировым. Если Иван и его семья посчитают нужным об этом сказать, они сами всё объявят. Мы же со своей стороны присоединяемся к пожеланиям «Авангарда» в адрес Ивана. Хочется, чтобы молодой нападающий как можно скорее поправился.

Отметим, что сейчас Ивану 18 лет. Он входил в число топ-проспектов на предстоящем драфте НХЛ, за Мирошниченко долго следили скауты многих команд. В нынешнем сезоне российский нападающий не провёл ни одного матча за первую команду «Авангарда». В активе у Мирошниченко 31 матч в ВХЛ за «Омские Крылья» (15, 10+6, «-9»), а также один матч в МХЛ за «Омских Ястребов».

Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

А вот на МЧМ-2022 Мирошниченко, в отличие от Матвея Мичкова, не взяли. Но все мы прекрасно помним, каким получился этот турнир. По сути, его и не было, так как в дело вмешалась ситуация с коронавирусом и соревнования отменили ещё по ходу группового этапа.

«Думаю, я готов к МЧМ на 100%, но моё мнение расходится с тренерским штабом. Мне сказали, что я не подошёл. Расстроился, конечно, однако не прям сильно. У меня есть ещё два года, чтобы сыграть на МЧМ, но от меня требуется только играть — а остальным решать, брать меня или нет», — говорил тогда сам Иван.

Как оказалось, впереди Ивана ждали куда более серьёзные вещи, чем МЧМ. Самое главное сейчас – максимально позаботиться о своём здоровье и вернуться к нормальной жизни.

Ты справишься, Иван! Поправляйся как можно скорее.