«Магнитка» разгромила «Барыс», Фёдоров хорош в плей-офф. Итоги дня плей-офф КХЛ

3 марта в Кубке Гагарина прошёл очередной игровой день. Кратко подводим его итоги и говорим о самых запоминающихся событиях, случившихся в российском хоккее в четверг.

«Металлург» сравнял счёт в серии с «Барысом» — 1-1. Сегодня команда Ильи Воробьёва провела очень удачный и сильный матч. Хозяева выиграли со счётом 6:2. Особо отметим вратаря Василия Кошечкина – наконец-то он вспомнил, что в «Магнитке» он не только лечится и расхаживает по клиникам, но и получает большие деньги, которые пришло время отрабатывать.

Здорово выглядел и форвард Андрей Чибисов. Именно в отчётной схватке он забросил свою первую шайбу в плей-офф. Этот гол стал первым для форварда в плей-офф Кубка Гагарина в карьере. Ранее он провёл 29 матчей, в которых не сумел отличиться. Гол-красавец в ворота Ортио оформил Лайпсик, а тренер уральцев Илья Воробьёв в очередной раз доказал, что может направить команду на правильный лад в самый нужный момент.

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«Трактор» пока достаточно ожидаемо обыгрывает «Нефтехимик», счёт в серии – 2-0. Изначально было ясно, что челябинцы – явный фаворит серии, но команда Олега Леонтьева, несмотря на скромный бюджет и состав, оказывает достойное сопротивление.

Сегодня решающее слово в матче сказали не мощные легионеры, а скромный и щуплый нападающий Виталий Кравцов, оформивший дубль. У «Нефтехимика» автором единственной заброшенной шайбы стал защитник Максим Березин.

«Непростой матч. Предполагали, что соперник будет готовиться. Всю игру шла упорная борьба. Рады победе. Ещё раз слова благодарности команде – самоотдача в каждом игровом моменте, плюс выполнение игрового задания. Всё это принесло победу. Наши болельщики нас поддерживают, за что им огромное спасибо», – заявил главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин.

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Одной из самых напряжённых серий обещало стать противостояние между ЦСКА и «Локомотивом» на Западе. Однако пока московские армейцы выглядят более убедительно, нежели железнодорожники. Которых между прочим, возглавляет бывший тренер ЦСКА Игорь Никитин.

Вот и сегодня хозяева, пропустив первыми, далее сыграли по заданию и не стали трепать нервы своим болельщикам. Дубль в активе Сергея Плотникова, который является не только силовым, но и забивающим нападающим. Слабо сыграл канадский вратарь ярославцев Паскуале, а вот серебряный призёр Олимпиады Федотов показал себя во всей красе. В итоге 4:1 в матче и 2-0 в серии. «Локомотиву» будет сложно взять своё в этом противостоянии. Ярославль не похож сам на себя. Может, плохо поработали в паузе?

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Расписание на 4 марта

Завтра, конечно, особый интерес вызывает матч московского «Динамо». Смогут ли бело-голубые прийти в себя после чувствительного поражения от «Северстали» в первом матче? Снова последим и за «Салаватом», который остался без Маркуса Гранлунда, а также за СКА. И, разумеется, за противостоянием между «Ак Барсом» и «Авангардом». Возвращаться со счётом 0-2 в серии из Казани «барсам» однозначно нельзя. Иначе у коллектива Дмитрия Квартальнова могут возникнуть серьёзные проблемы.