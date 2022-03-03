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Плей-офф КХЛ — 2022, видеообзоры матчей Кубка Гагарина, статистика, факты, голы, расписание игр на 4 марта

«Магнитка» разгромила «Барыс», Фёдоров хорош в плей-офф. Итоги дня плей-офф КХЛ
Павел Панышев
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Обзоры матчей плей-офф КХЛ, главные статьи и новости, расписание ближайших матчей — в этом материале.

3 марта в Кубке Гагарина прошёл очередной игровой день. Кратко подводим его итоги и говорим о самых запоминающихся событиях, случившихся в российском хоккее в четверг.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
03 марта 2022, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
6 : 2
Барыс
Нур-Султан
0:1 Лилья (Михайлис, Валк) – 01:16 (5x4)   1:1 Чибисов – 05:27 (5x5)   2:1 Дронов (Неколенко, Никонцев) – 15:27 (5x5)   3:1 Чибисов (Яковлев, Лайпсик) – 21:56 (5x4)   4:1 Майе (Хультстрём) – 30:06 (5x4)   5:1 Лайпсик (Майе, Коробкин) – 32:56 (5x5)   6:1 Карри (Кошелев, Лайпсик) – 45:41 (5x4)   6:2 Берглунд (Морроу, Вей) – 57:04 (5x4)

«Металлург» сравнял счёт в серии с «Барысом» — 1-1. Сегодня команда Ильи Воробьёва провела очень удачный и сильный матч. Хозяева выиграли со счётом 6:2. Особо отметим вратаря Василия Кошечкина – наконец-то он вспомнил, что в «Магнитке» он не только лечится и расхаживает по клиникам, но и получает большие деньги, которые пришло время отрабатывать.

Здорово выглядел и форвард Андрей Чибисов. Именно в отчётной схватке он забросил свою первую шайбу в плей-офф. Этот гол стал первым для форварда в плей-офф Кубка Гагарина в карьере. Ранее он провёл 29 матчей, в которых не сумел отличиться. Гол-красавец в ворота Ортио оформил Лайпсик, а тренер уральцев Илья Воробьёв в очередной раз доказал, что может направить команду на правильный лад в самый нужный момент.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
03 марта 2022, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Кравцов (Калинин) – 19:54 (5x4)   1:1 Березин (Петрищев, Хайруллин) – 23:04 (4x4)   2:1 Кравцов (Ткачёв, Вилл) – 29:48 (5x5)

«Трактор» пока достаточно ожидаемо обыгрывает «Нефтехимик», счёт в серии – 2-0. Изначально было ясно, что челябинцы – явный фаворит серии, но команда Олега Леонтьева, несмотря на скромный бюджет и состав, оказывает достойное сопротивление.

Сегодня решающее слово в матче сказали не мощные легионеры, а скромный и щуплый нападающий Виталий Кравцов, оформивший дубль. У «Нефтехимика» автором единственной заброшенной шайбы стал защитник Максим Березин.

«Непростой матч. Предполагали, что соперник будет готовиться. Всю игру шла упорная борьба. Рады победе. Ещё раз слова благодарности команде – самоотдача в каждом игровом моменте, плюс выполнение игрового задания. Всё это принесло победу. Наши болельщики нас поддерживают, за что им огромное спасибо», – заявил главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
03 марта 2022, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 1
Локомотив
Ярославль
0:1 Анисимов (Марченко, Каюмов) – 03:46 (5x4)   1:1 Плотников (Каменев, Окулов) – 06:16 (5x5)   2:1 Абрамов (Плотников) – 43:11 (5x5)   3:1 Плотников (Окулов, Диц) – 55:13 (5x5)   4:1 Светлаков – 59:04 (en)

Одной из самых напряжённых серий обещало стать противостояние между ЦСКА и «Локомотивом» на Западе. Однако пока московские армейцы выглядят более убедительно, нежели железнодорожники. Которых между прочим, возглавляет бывший тренер ЦСКА Игорь Никитин.

Вот и сегодня хозяева, пропустив первыми, далее сыграли по заданию и не стали трепать нервы своим болельщикам. Дубль в активе Сергея Плотникова, который является не только силовым, но и забивающим нападающим. Слабо сыграл канадский вратарь ярославцев Паскуале, а вот серебряный призёр Олимпиады Федотов показал себя во всей красе. В итоге 4:1 в матче и 2-0 в серии. «Локомотиву» будет сложно взять своё в этом противостоянии. Ярославль не похож сам на себя. Может, плохо поработали в паузе?

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Расписание на 4 марта

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
04 марта 2022, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
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КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
04 марта 2022, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо Мн
Минск
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
04 марта 2022, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Северсталь
Череповец
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КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
04 марта 2022, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Авангард
Омск

Завтра, конечно, особый интерес вызывает матч московского «Динамо». Смогут ли бело-голубые прийти в себя после чувствительного поражения от «Северстали» в первом матче? Снова последим и за «Салаватом», который остался без Маркуса Гранлунда, а также за СКА. И, разумеется, за противостоянием между «Ак Барсом» и «Авангардом». Возвращаться со счётом 0-2 в серии из Казани «барсам» однозначно нельзя. Иначе у коллектива Дмитрия Квартальнова могут возникнуть серьёзные проблемы.

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