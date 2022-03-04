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«Вашингтон» обыграл «Каролину», Овечкин забил 763-й гол, сколько Овечкину осталось до Ягра, до Гретцки

Овечкин уже в трёх шагах от Ягра! Шикарно щёлкнул из «офиса», не оставив шансов вратарю
Лев Лукин
Овечкин забил 763-й гол в НХЛ
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Три русские шайбы помогли «Вашингтону» уверенно обыграть «Каролину».

«Вашингтон» проиграл последние три матча подряд, заставив всерьёз задуматься о своих перспективах в плей-офф. «Кэпиталз» играют очень нестабильно, а порой откровенно плохо, и особенно это касается обороны. Но и лидеры атаки зачастую не оправдывают надежд болельщиков. Так, в последней домашней игре с «Торонто» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов умудрились заработать по «-4», а Ови к тому же ещё и недоработал в эпизоде с голом, который оказался победным.

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Впрочем, тянуть с исправлением российские форварды «Кэпиталз» не стали, да и в целом в сегодняшней игре с «Каролиной» на площадку вышел совсем другой «Вашингтон». С надёжным вратарём, способным сделать 36 сейвов за матч (Витек Ванечек), с грамотной игрой в обороне и нападением, которое реализует свои моменты, в том числе и в большинстве.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 марта 2022, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 0
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Кузнецов – 18:33 (5x3)   2:0 Фегервары (Шири, Хэтэуэй) – 28:30 (5x5)   3:0 Овечкин (Карлсон, Оши) – 35:05 (5x4)   4:0 Орлов (Шири, Шульц) – 59:02 (5x5)

Открыть счёт «Вашингтону» удалось под занавес первого периода, когда в штрафном боксе «Каролины» оказалось сразу два игрока. Евгений Кузнецов подхватил шайбу у борта, описал дугу со смещением на левый фланг и хлёстко зарядил кистями: через секунду форвард уже показывал фирменную «птичку».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В середине матча Мартин Фегервары удвоил преимущество хозяев, а вскоре случилось знаменательное событие — гол Овечкина. В очередной раз за карьеру Ови поразил ворота соперника шикарным щелчком из «офиса» при игре в большинстве, не оставив шансов вратарю.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

763-я шайба Овечкина, до Ягра в гонке лучших снайперов в истории НХЛ ему остаётся лишь 3 гола. А вот существенно сократить отставание от лидеров голевого зачёта этого сезона Александру пока не удаётся — Мэттьюс и Драйзайтль сохраняют приличный отрыв.

В третьем периоде «Каролина» встрепенулась, в два раза перебросала хозяев площадки, но Ванечек был неумолим. А на последней минуте состоялся ещё один русский гол: после наброса защитника Дмитрия Орлова шайбу в свои ворота случайно переправил Бретт Песке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

4:0 — уверенная победа «Вашингтона» над одним из лидеров сезона, которая должна придать «столичным» уверенности. Ну а Овечкин несмотря ни на что продолжает свою гонку за легендами прошлого.

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