Овечкин уже в трёх шагах от Ягра! Шикарно щёлкнул из «офиса», не оставив шансов вратарю

«Вашингтон» проиграл последние три матча подряд, заставив всерьёз задуматься о своих перспективах в плей-офф. «Кэпиталз» играют очень нестабильно, а порой откровенно плохо, и особенно это касается обороны. Но и лидеры атаки зачастую не оправдывают надежд болельщиков. Так, в последней домашней игре с «Торонто» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов умудрились заработать по «-4», а Ови к тому же ещё и недоработал в эпизоде с голом, который оказался победным.

Впрочем, тянуть с исправлением российские форварды «Кэпиталз» не стали, да и в целом в сегодняшней игре с «Каролиной» на площадку вышел совсем другой «Вашингтон». С надёжным вратарём, способным сделать 36 сейвов за матч (Витек Ванечек), с грамотной игрой в обороне и нападением, которое реализует свои моменты, в том числе и в большинстве.

Открыть счёт «Вашингтону» удалось под занавес первого периода, когда в штрафном боксе «Каролины» оказалось сразу два игрока. Евгений Кузнецов подхватил шайбу у борта, описал дугу со смещением на левый фланг и хлёстко зарядил кистями: через секунду форвард уже показывал фирменную «птичку».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В середине матча Мартин Фегервары удвоил преимущество хозяев, а вскоре случилось знаменательное событие — гол Овечкина. В очередной раз за карьеру Ови поразил ворота соперника шикарным щелчком из «офиса» при игре в большинстве, не оставив шансов вратарю.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

763-я шайба Овечкина, до Ягра в гонке лучших снайперов в истории НХЛ ему остаётся лишь 3 гола. А вот существенно сократить отставание от лидеров голевого зачёта этого сезона Александру пока не удаётся — Мэттьюс и Драйзайтль сохраняют приличный отрыв.



В третьем периоде «Каролина» встрепенулась, в два раза перебросала хозяев площадки, но Ванечек был неумолим. А на последней минуте состоялся ещё один русский гол: после наброса защитника Дмитрия Орлова шайбу в свои ворота случайно переправил Бретт Песке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

4:0 — уверенная победа «Вашингтона» над одним из лидеров сезона, которая должна придать «столичным» уверенности. Ну а Овечкин несмотря ни на что продолжает свою гонку за легендами прошлого.