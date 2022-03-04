Тренера «Тампы» выгнали с матча НХЛ! Он не мог остановиться, крича на судей

Джон Купер не сдержал эмоции в матче с «Питтсбургом», а его «Тампа» крупно проиграла на своём льду.

Пожалуй, самой яркой вывеской сегодняшнего игрового дня была встреча «Тампы» и «Питтсбурга». Обе команды набрали очень хороший ход и подошли к матчу в группе лидеров Восточной конференции. В предыдущей очной игре «молнии» увезли крупную гостевую победу (5:1) из Пенсильвании, поэтому «пингвины», которые сегодня приехали в гости к действующим чемпионам, наверняка хотели вернуть им должок, отплатив той же монетой.

Подопечные Майка Салливана очень быстро начали приводить план в действие – к середине седьмой минуты его команда вела с преимуществом в две шайбы. В голах Дэнтона Хайнена и Сидни Кросби поучаствовал Евгений Малкин – российский нападающий оба раза становился автором голевых передач и записал на свой счёт 1126-е и 1127-е очко соответственно. Таким образом, воспитанник магнитогорского хоккея обошёл двух легендарных хоккеистов – Джо Нуиндайка и Майка Босси – и поднялся на 60-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

В концовке первого периода нерв игры начал оголяться – Брейден Пойнт и Крис Летанг сбросили перчатки за несколько секунд до сирены. Драка слегка взбодрила одноклубников Пойнта, которые невзрачно провели стартовые 20 минут – вскоре после выхода из раздевалок «Тампа» отыграла один гол усилиями Пьера-Эдуара Белльмара, однако затем наступило затишье, которое за три минуты до второго перерыва нарушил Брок Макгинн, вернувший «Питтсбургу» преимущество в две шайбы.

Заключительная часть периода также прошла горячо – у ворот «пингвинов» завязалась потасовка, в которой приняли участие все полевые игроки, находившиеся на льду, а также голкипер гостей Тристан Джерри. В результате отбывать штраф отправились по два хоккеиста с каждой стороны – первые участники конфликта Перри и Фридман, а также последние Чирелли и Раст. И если действия последних судьи оценили одинаково, выписав обоим по две минуты, то зачинщиков наказали по-разному – Фридман получил те же две минуты, в то время как Перри получил двойной малый штраф.

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Видимо, это и не устроило главного тренера «Лайтнинг» Джона Купера, который ещё на какое-то время задержал продолжение игры. Наставник «молний» дал волю эмоциям, обрушил свой гнев на арбитров матча и не смог вовремя остановиться — судьи критику не оценили и отправили Купера досматривать встречу с другого места.

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Предыдущим тренером, которого удалили за оскорбление судей, был… Джон Купер! Канадец также получил штраф 8 марта 2020 года, покинув скамейку за полторы минуты до конца второго периода матча с «Бостоном». История действительно циклична.

Гнев Купера продолжился и после матча – на пресс-конференции тренер «Лайтнинг» заявил, что был в шоке от решения судей относительно удалений, а также сказал, что не получил от них никакого объяснения. «Не думаю, что за все годы работы арбитр не слышал чего-то из того, что я ему сказал. Я тренер, мой долг тренировать во время игры, и иногда я становлюсь немного эмоциональным. Не знаю, что я такого изобрёл, за что меня можно было удалить».

Затем Купер прошёлся и по «Питтсбургу»: «По какой-то причине игроков этой команды удаляют меньше всех в лиге. Не знаю, почему, но это так».

Без своего тренера «Тампа» не смогла забросить ни разу и пропустила ещё дважды – сперва Малкин, ставший первой звездой встречи, добавил гол к двум результативным передачам, хладнокровно реализовав выход «один в ноль», а за шесть минут до конца встречи Джейк Гюнцель поразил уже пустые ворота, установив окончательный счёт встречи. 5:1 – «Питтсбург» взял реванш за октябрьское поражение.