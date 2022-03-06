Паника губит карьеру иностранцев, уехавших из России. Почему КХЛ не вмешалась в ситуацию?

Уехавшим негде играть

За последние дни на волне паники КХЛ спешно покинули несколько легионеров. Моральную сторону их поступка оставим в стороне. Попробуем предположить, как дальше может сложиться их карьера и как повлияет на нее скоропалительный отъезд. А заодно зададим вопрос, правильно ли в этой ситуации действует лига.

Напомним, кто решил уехать. «Салават Юлаев» покинули финны Юха Метсола, Теэму Хартикайнен, Сакари Маннинен, датчанин Филип Ларсен. «Металлург» — финн Юхо Олкинуора, ЦСКА – шведы Лукас Валльмарк и Юаким Нордстрём, «Сибирь» — финны Юрки Йокипакка и Харри Сятери. Вчера к ним присоединились два игрока «Нефтехимика»: финский вратарь Франс Туохимаа и канадский нападающий Дэн Секстон, из «Авангарда» уехали финны Покка и Каски.

Надеемся, что все они благополучно добрались или скоро доберутся до дома. Теперь им надо думать, как зарабатывать дальше. Вариантов, на самом деле, не так много. Имеется в виду, вариантов реальных. Возможно, остаток сезона они будут просто зрителями финского (и других) чемпионатов. Везде конец сезона, составы заполнены, а главное – бюджеты клубов вряд ли потянут такую ношу. Они в Европе и так небольшие. А приехали по местным меркам настоящие звёзды, которые за копейки играть не станут. Но это ближайшая перспектива. А что будет дальше?

Прикинем, есть ли у покинувших нашу лигу шансы поехать в НХЛ. Метсола давным-давно пытался закрепиться в Северной Америке, но дальше WHL не пошёл и всю карьеру провёл в Финляндии, пока в 2015-м не решился на переезд в Хабаровск. Чуть более богатый заокеанский опыт у Олкинуоры. Экс-голкипер «Магнитки» в 2010-е добирался до AHL, но в итоге вернулся на родину. Маннинен даже не пытался пробовать себя за океаном. Йокипакка и Сятери имеют за плечами по несколько матчей в НХЛ, но это было довольно давно. Так что, если кто-то всё же решит рискнуть – придётся пробиваться через АХЛ, и шансов, откровенно говоря, немного.

Если говорить о Европе, то тут, помимо собственных чемпионатов, есть, пожалуй, только один, в котором платят более-менее приличные деньги: швейцарский. Но в нём всего 13 команд, и конкуренция весьма приличная.

Судя по всему, дальнейший сценарий развития карьеры игроков выглядит так: остаток этого сезона они будут отдыхать. Смотреть за бывшими командами в плей-офф КХЛ, за новостями. Видеть, что военного положения, как их уверяли, нет и чемпионат продолжается. Ну и подсчитывать незаработанные премиальные. Возможно, ребята ещё не раз пожалеют о своём решении, и очень скоро. О том, что сорвались на эмоциях и, возможно, просто загубили себе карьеру.

Оливер Каски Фото: photo.khl.ru

Иностранцы выкрутили руки клубам

Кстати, некоторые из финских игроков опубликовали видеообращения к болельщикам. Честно говоря, общий тон их довольно странный. Они сделаны словно под копирку: «Мне тут хорошо, болельщики классные, но я должен быть с семьёй по причинам, которые обсуждать не хочу». Мол, вы сами всё понимаете. Нет, не понимаем. Можно только повторить: веских оснований для скоропалительного расторжения контрактов у игроков не было. Скорее всего, было просто давление с родины, прежде всего от родственников. Возможно, уровень был и повыше. Однако последнее решение всегда остается за игроками. Все форс-мажоры прописаны в регламенте, и их явно не наблюдается. А вот отрабатывать свои весьма немалые контракты, несмотря на давление извне, — в этом и заключается профессионализм. В итоге же хорошие игроки, поддавшись истерии, устроенной прежде всего в Финляндии, выкрутили руки своим клубам. Именно так, а не иначе, как утверждает в СМИ один из финских агентов.

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Клубы вынуждены были отпустить тех, кто захотел уехать. Потому что им не нужна была ни настоящая, ни «итальянская» забастовка (когда на работу ты приходишь, но ничего не делаешь). Нужны были готовые работать и выкладываться по полной профессионалы.

Вообще, в такой ситуации оперативно должна была подключиться лига. Но она, к сожалению, устранилась от этого вопроса. Кто знает, может быть, живой разговор хоккеистов с президентом КХЛ, который от себя дал бы гарантии безопасности игрокам и их семьям, убедил бы их не дёргаться? Это не было бы со стороны главы лиги превышением полномочий. Просто необходимой мерой сохранения нормальной обстановки в чемпионате.

В нынешней ситуации вообще не помешала бы хоть какая-то реакция со стороны КХЛ. Но её нет. Лига лишь зафиксировала расторжение контрактов. Складывается впечатление, что чемпионат идёт сам по себе, а КХЛ только констатирует результаты и фиксирует статистические данные.

«Несколько дней назад разговаривали с президентом КХЛ Алексеем Морозовым по ситуации с легионерами. Лига следит за ситуацией. В то же время мы говорили о том, что сейчас настал тот самый момент, когда лига могла бы сделать официальное заявление о гарантиях безопасности для легионеров, гарантиях свободного перемещения и т. п. Нашу инициативу не поддержали. Лига считает, что клубы ближе к игрокам, есть взаимное доверие, есть возможность оперативно реагировать на ситуацию. Тем не менее уверены в том, что такое заявление точно не было бы лишним. С точки зрения договорных отношений мы расстались без взаимных претензий», — сказал генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов.

Ринат Баширов Фото: photo.khl.ru

Игроков же уговаривают и дают гарантии безопасности – клубы. И некоторые даже играют в полных составах. К примеру, так сделали в СКА, где есть и швед, и финские легионеры. Хорошо всем знакомый Александр Медведев сказал, что клуб предоставил необходимые «объяснения и заверения» своим легионерам: «Хоккейный клуб СКА предоставил все необходимые разъяснения и заверения и иностранным, и российским игрокам, поэтому из СКА на сегодняшний день никто не уехал и уезжать не собирается. Опять разрушают фундаментальный принцип – спорт должен быть вне политики и не разъединять, а соединять людей. Я допускаю, что в разных клубах может быть разная ситуация, но всё-таки у нас в городах, где проходят матчи КХЛ, с точки зрения условий проведения матчей кардинальных различий нет».