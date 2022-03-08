Что не так с «Локомотивом»? Был главным фаворитом КХЛ, но вновь оглушительно провалился

Уже несколько лет кажется, что в Ярославле снова топ-клуб, но ожидания каждый раз обманчивы.

Спортивная жизнь «Локомотива» после возвращения в КХЛ — какое-то вечное нахождение на низком старте. Уже несколько раз повторяется цикл: после успешного, но нечемпионского плей-офф ожидается, что перспективная команда точечно укрепится и скоро снова сыграет в главном финале. Каждый раз эти проекции жестоко проваливаются.

Так казалось в 2014-м, когда молодая команда Дэйва Кинга сенсационно зашла в финал конференции с восьмого места. Так казалось в 2017-м, когда «Локо» Алексея Кудашова выбил ЦСКА, проиграл СКА 0-4, но по игре и структуре не выглядел хуже команды с самой большой концентрацией таланта в истории КХЛ. Наконец, так казалось прошлой весной, когда команда Скабелки уступила ЦСКА буквально на миллиметр. Каждый раз эти ожидания оказывались безжалостно растоптаны.

На этот год возлагались особенные надежды. Впервые за долгое время «Локо» казался самой сильной по составу командой лиги. К молодому костяку и сильной вратарской бригаде добавились два героя плей-офф — Максим Шалунов и Рид Буше, Андрей Скабелка казался идеальным тренером для плей-офф, умеющим выжимать максимум.

Фото: photo.khl.ru

Это возвышение «Локомотива» было вполне ожидаемым. Местный менеджмент в эпоху «мягкого» потолка показательно тратил не больше разрешённого, потому что в Ярославле чётко понимали, что угнаться на двумя базовыми клубами нереально. За это время молодёжка стала полноценной династией на уровне МХЛ, и эти успехи обеспечивали не только парни из Ярославля и соседних регионов — селекционеры «Локо» неплохо пылесосили Россию.

Именно «Локомотив» сразу назывался главным бенефициаром от введения жёсткого потолка. В первое полноценное межсезонье с жёстким лимитом клуб сразу вышел на рынок, потратив очень большие средства на Алексея Марченко, Эдди Паскуале, ещё парочку известных легионеров. Даже после такого деньги ещё оставались — поэтому летом мы увидели ещё пару больших трансферов.

Интересно, что после каждого из трёх локальных успехов, упомянутых в начале, следовала быстрая тренерская отставка в новом сезоне. В 2014-м Шон Симпсон, по слухам, банально потерял раздевалку. А вот отставки 2017-го и 2021-го очень похожи: после первых же локальных неудач менеджмент «Локо» бросался на самое громкое имя из свободных тренеров — причём Дмитрий Квартальнов заменял Алексея Кудашова, который за полгода до этого и лишил его работы.

В этом плане хоть какая-то логика в отставке Скабелки была: он проиграл Никитину в серии, теперь Никитин и лишал его работы. Однако думал ли менеджмент «Локо» о том, подойдёт ли новый тренер составу, который был собран, сможет ли он быстро поставить свою модель игры? Сейчас уже кажется, что нет — логика явно была уровня «возьмём, а то другие уведут». В результате сезон больших перспектив был бездарно потрачен.

И поражение от ЦСКА — всё-таки во многом тренерское. В эти четыре матча мы увидели предсказуемый, пассивный «Локомотив», который практически не создавал проблем сопернику в равных составах, играл шаблонно и консервативно. Однако надо и учитывать, как отличались условия Никитина в двух клубах: в Москве он работал три сезона ассистентом и прекрасно понимал все возможности игроков, здесь приходилось вникать в дела уже посреди сезона.

После возвращения в КХЛ летом 2012-го в «Локо» поработали 12 главных тренеров (два срока Дэйва Кинга посчитаем за двух разных боссов). Состав тоже перетряхивался не раз и не два. И только одно в клубе остаётся неизменным — его босс. Юрий Яковлев является президентом клуба с 1990-го, таких долгожителей в КХЛ больше нет. Генменеджер Юрий Лукин свой пост занимает больше 20 лет. Это предпоследние могикане КХЛ — даже Геннадий Величкин в «Магнитке» работал меньше.

Фото: photo.khl.ru

И как работают герои начала нулевых в полностью поменявшейся оперативной обстановке? Примерно так, как и привыкли, только эти методы уже выглядят дико. Никто и никогда не сможет объяснить, почему в 2019-м «Локо» вдруг решил назначить главным тренером Крэйга Мактавиша. Единственное логичное объяснение — решили позвать североамериканца после успехов Хартли или повторить успех Дэйва Кинга, который до работы в «Локо» тоже долго был вне активной работы. Но здесь нет никакой стратегии — если одно рискованное назначение оправдалось, это не означает автоматичесий успех второго подобного назначения.

Пару лет назад «Локо» вообще поставил непревзойдённый мировой рекорд, когда расторг Давида Деарне, приехавшего из НХЛ на солидные деньги, ещё до старта сезона. Ярославль вообще регулярно проваливался с легионерами — например, яркий случай Патрика Херсли: перевезли из «Сибири», не смогли найти правильного применения и расторгли — а потом его бесплатно подписал СКА, и швед с удовольствием наказывал бывшую команду. Рид Буше, которому выписали дикую личку, вообще оказался уголовником — правда, об этом никто не знал.

Клуб, который в середине нулевых был одним из передовиков в плане маркетинга и продвижения, сейчас укатился далеко: HD-картинка в Ярославле появилась предпоследней в лиге, а на трибунах «Арены-2000» ещё до кризиса были видны многочисленные пустые места, чего нельзя было представить ещё лет шесть назад.

«Локомотиву» пора либо менять менеджмент, либо самому менеджменту пора меняться. Иначе Ярославль так и застрянет в полупозиции вечной перспективы.