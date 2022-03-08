«Ак Барс» ещё в игре! «Авангард» мог всё закончить, но прозевал бросок в овертайме

«Ак Барс» перед этим матчем оказался в критической ситуации. Команда из столицы Татарстана проиграла «Авангарду» два домашних матча серии, а затем уступила и в Балашихе в третьей игре. Любое следующее поражение равноценно для «барсов» вылету в первом же раунде Кубка Гагарина, что, безусловно, будет расцениваться как настоящий провал.

И ведь не стоит забывать, что омичи лишились ведущих защитников Покки и Каски, однако даже это не помогает казанцам. Накануне главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин, вылетевший со счётом 0-4 в серии с ЦСКА, признал, что у него наступил кризис идей. Очевидно, что нечто похожее происходит и с Дмитрием Квартальновым. Тем более что оба специалиста проповедуют хоккей примерного одного плана. Но время не стоит на месте, меняется и игра.

«С «Ак Барсом» такая же история, как с «Локомотивом». С 0-3 их спасёт только чудо. Тем более что следующая встреча – в Балашихе. С моей точки зрения, Хартли в одну калитку переигрывает тренерский штаб «Ак Барса». В начале сезона была большая дискуссия о том, что у «Авангарда» есть большой крен в сторону силовых игроков. Я ещё тогда говорил — давайте подождём, посмотрим, чем это закончится. Получается, пока эта система работает практически безотказно. И что очень важно в плей-офф, «Авангард» практически не допускает ошибок. Не скажу, что «Авангард» — фаворит плей-офф, но это одна из команд, которая может выиграть», — высказал своё мнение известный хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд.

Первый период прошёл в равной борьбе, но немного поинтереснее всё же выглядели хозяева. Они и отличились первыми. Сошников на скорости влетел в зону, выдержал паузу и бросил из-под защитника. Шайба пролетела над рукой Билялова.

Казанцы не бросили играть, старались создавать моменты, один из которых закончился голом. Гости накрыли соперника прессингом в чужой зоне. Воронков отдал на пятак, Панюков сделал скидку в центр на Сафонова, который в касание поразил ворота Грубеца. Получилось не только эффектно, но и эффективно.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Кстати, а заявке «Ак Барса» на игру не оказалось ни Зарипова, ни Лукоянова. Для Даниса, объявившего о завершении карьеры после нынешнего сезона, каждая проведённая встреча могла стать последней.

Второй период лучше начали «барсы», второй гол в ворота Грубеца назревал. Казанцы в контратаке выкатились два в два. Тарасов на паузе убрал защитника и сделал передачу на дальнюю штангу, а Кэмпфер в касание переправил шайбу в сетку. Интересно, что «Ак Барс» впервые в этой серии повёл в счёте.

Сразу после гола в небольшой стычке сцепились Комаров и Сафонов. У форварда «Авангарда» даже случилось небольшое рассечение.

Под занавес второго периода страсти начали накаляться, силовых приёмов и грубости становилось всё больше. Хорошо, что не дошло до серьёзных драк. «Авангард» попробовал устроить штурм ворот Билялова, но счёт до перерыва так и не изменился – 2:1 в пользу гостей.

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В третьей 20-минутке «Авангард» продолжал нагнетать обстановку у ворот Билялова. Казанцы старались контратаковать, но здорово выглядел Грубец. И всё-таки «Авангард» сравнял счёт. Омичи выиграли борьбу в чужой зоне, Шарипзянов набросил от синей линии — Семёнов ловко подставил клюшку на пятаке и переправил шайбу в ворота.

В итоге дело дошло до овертайма, где всё решил один эпизод. Хенкель сделал пас под синюю линию, Кагарлицкий на скорости влетел в зону и из-под Чистякова бросил под перекладину — Грубец не дотянулся до шайбы.

3:2 (ОТ) в пользу гостей в матче и 3-1 в серии, «Авангард» по-прежнему впереди. Теперь команды перебираются в Казань. Тем интереснее!