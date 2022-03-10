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Кейл Макар показал лучшую результативность среди защитников НХЛ на старте карьеры, причины, статистика

Канадский уникум вошёл в историю НХЛ. Макар станет лучшим защитником лиги всех времён?
Георгий Шиман
Кейл Макар показал лучшую результативность
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Никто из игроков обороны ранее не набирал столько очков на старте карьеры.

7 марта 2022 года совсем недавно открытая «UBS Arena» — домашний стадион «Нью-Йорк Айлендерс» — готовилась принимать гостей из снежного штата Колорадо. Игра получилась на славу – счёт на девятой минуте встречи при игре в большинстве открыл капитан «островитян» Андерс Ли, однако долго удерживать преимущество у «Айлендерс» не получилось. «Колорадо» ответил розыгрышем своего численного преимущества, который точным кистевым броском из слота логически завершил защитник Кейл Макар.

Здесь сделаем небольшой экскурс в историю и немного расскажем о канадском уникуме из «Эвеланш», которому всего 23 года. Кейл был выбран «Колорадо» под четвёртым общим номером на драфте 2017 года в Чикаго. В следующем году Макар съездил со сборной Канады на молодёжный чемпионат мира, где сразу показал себя, набрав 8 (3+5) очков в 7 матчах, и попал в символическую сборную турнира, завоевав золото. Однако менеджмент «лавин» не торопил события и предоставил защитнику аж два сезона на развитие в студенческой лиге NCAA. Там Макар неплохо отыграл сезоны-2017/2018 и 2018/2019, набрав в них 21 (5+16) очко в 34 матчах и 49 (16+33) очков в 41 игре соответственно. После того как канадец пробил планку в очко за игру, будучи защитником, его всё же решили перевести в НХЛ. В сезоне-2019/2020 Макар провёл 57 матчей, набрал в них 50 (12+38) очков и заработал показатель полезности «+12». На второй год дела пошли ещё лучше, и в сокращенном сезоне-2020/2021 Кейл в 44 играх регулярного чемпионата выбил 44 (8+36) очка. Но и это, как оказалось, не предел.

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Ещё раз забив и отдав голевую передачу в том матче с «Айлендерс» (2+1 по итогам встречи, которую «Колорадо» выиграл 5:4), Макар набрал 157 очков, проведя 154 матча в регулярных чемпионатах. Этот показатель стал рекордным за всю историю НХЛ среди защитников. Канадец обошел Марка Хоу всего на 3 очка (те самые очки в игре с «Нью-Йорком»). У сына Горди Хоу ровно 154 балла в первых 154 играх. На третьем месте расположился Фил Хаусли – у него 144 результативных балла в первых 154 матчах.

Помимо классной игры в регулярке, нужно отдать должное игре Макара в плей-офф. Глядя на его цифры, можно с уверенностью сказать, что «синдром Макдэвида» (яркая игра в регулярном чемпионате и затем исчезновение в играх на вылет) – это точно не про Кейла. 31 (7+24) очко в 35 играх на вылет – достойный результат для молодого защитника, который продолжает прогрессировать. И пусть пока «Колорадо» с Макаром не забирался дальше второго раунда, есть все основания предполагать, что в этом сезоне им наконец удастся разрушить этот порочный круг. А ещё практически уверен, что если два предыдущих года находились защитники, которые справедливо отодвигали канадца от главного индивидуального приза в карьере любого защитника, то в этом сезоне Кейлу Макару уже не будет равных в борьбе за «Норрис Трофи».

Остаётся пожелать канадскому вундеркинду удачи на его хоккейном (и не только) пути и искренне порадоваться за болельщиков «Колорадо», поскольку именно в их команде играет лучший защитник нового безумно талантливого поколения хоккеистов.

На следующий день после матча с «Айлендерс», «Колорадо» отправился погостить в «Нью-Джерси», где Макар набрал ещё 2 (1+1) очка и теперь имеет в своем активе 65 (21+44) баллов в 54 матчах. Однако это не спасло его команду от поражения со счётом 3:5. Cможет ли Макар стать лучшим атакующим защитником всех времен, а если нет, то кто сумеет навязать ему конкуренцию?

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