Нереальный конфуз вратаря затмил гол Капризова. Неделькович забил себе между ног!

В этом шальном матче был и отменённый гол, и даже драка стенка на стенку.

Сегодняшний игровой день в НХЛ получился веселее некуда. Одна из худших команд НХЛ «Аризона» продолжила забивать невероятное количество голов и выигрывать, в Сент-Луисе Игоря Шестёркина заменили во второй раз в карьере после четырёх пропущенных шайб, а в матче «Детройта» с «Миннесотой» было абсолютно всё – и 10 заброшенных шайб, и автогол вратаря, и драка стенка на стенку.

Самые горячие события разворачивались у владений вратаря «Детройта» Алекса Недельковича. На первых минутах команды обменялись первыми заброшенными шайбами, после чего американский голкипер «крыльев» совершил нереальный конфуз. Эрикссон Эк послал шайбу в зону атаки, шайба спокойно летела мимо ворот к лицевому борту, как вдруг Недельковичу пришла в голову странная мысль – махнуть по ней клюшкой. Непонятно, зачем он это сделал, но результат вышел плачевный – он забил сам себе между ног.

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Оплошность Недельковича «Детройт» тут же бросился исправлять, и вполне успешно – Лукас Рэймонд сравнял счёт, а затем Якуб Врана в падении с нулевого угла реализовал большинство. Во втором периоде Рэймонд оформил дубль, упрочив преимущество хозяев, но «Миннесота» ответила снайперским броском Матса Цуккарелло в большинстве, а затем сравняла счёт, но гол Сперджена отменили после тренерского запроса из-за помехи вратарю. В концовке периода на льду начался хаос – и снова жара была у ворот Недельковича.

Не успела прозвучать сирена, возвещающая о перерыве, как игроки сцепились пятёрка на пятёрку. Мэтт Дамба вколачивал в лёд Рэймонда, Владислав Наместников стягивал джерси с Эрикссон Эка, а Неделькович, видимо, недовольный, что на последних секундах игроки соперника остервенело молотили по его щиткам клюшками в попытке «закопать» шайбу, полез на Джордана Гринвея. На нешуточный замес прилетел и Кэм Тальбо, готовый вступить во вратарскую драку. Голкипер «Детройта» так распалился, что скинул с себя шлем и перчатки, но судьи успели его оттащить. «Неделькович уже дрался, соперник был в численном преимуществе (в драке), поэтому я и подъехал, чтобы поддержать команду. Они делают то же самое для меня. Наша команда всегда стоит друг за друга, что бы ни случилось», — сказал Тальбо.

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Весь третий период трибуны встречали Дамбу недовольным гулом – в драке он до крови разбил Рэймонду голову. «Лукас был у меня на спине и душил меня, я вывернулся и стал бить в ответ. Я сорвался с цепи», — так объяснил инцидент Дамба.

В третьем периоде «Миннесота» вновь показала характер, догнала, а затем и перегнала соперника в счёте. За семь минут до конца Кирилл Капризов сыграл на добивании, сделав счёт 5:4. Это его 29-й гол и 72-е очко в этом сезоне. Россиянин обошёл Микко Койву и вышел на чистое четвёртое место по количеству очков за сезон в истории клуба. Впереди – только Эрик Стаал (76 очков), Брайн Ролстон (79) и Мариан Габорик (83).

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Этот матч был слишком сумасшедшим, а голы забивались слишком уж легко, чтобы шайба Капризова стала победной. За три минуты до конца Филип Задина сделал вираж за воротами, выкатился в круг вбрасывания и перевёл игру в овертайм. Дополнительное время голов не принесло, как и сверхопасных моментов, хотя «Миннесота» только и делала, что наносила броски. Но пришлось ждать буллитов, где у «дикарей» забили Цуккарелло и Фиала, а Тальбо не без помощи штанги, но оставил «Детройт» на сухом пайке. «Миннесота» выиграла два матча подряд впервые почти за месяц и завершит выезд встречей с «Коламбусом», который переживает не лучшие времена.