The Athletic: «Чикаго» может предпринять попытки вернуть Патрика Кейна

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Журналист и инсайдер The Athletic Скотт Пауэрс видит вполне вероятным вариант, при котором «Чикаго Блэкхоукс» этим летом постарается вернуть одну из своих главных легенд Патрика Кейна, который провёл минувшую регулярку в «Детройт Ред Уингз».

«За последние несколько недель я услышал достаточно, чтобы поверить в то, что «Блэкхоукс» попробуют по крайней мере внутри организации обсудить возможность повторного подписания Кейна», — написал Пауэрс в своей статье.

Напомним, предстоящим летом 35-летний Кейн должен выйти на рынок свободных агентов. В прошедшем регулярном чемпионате Кейн записал на свой счёт 47 (20+27) баллов в 50 встречах за «Детройт».

С именем Кейна ассоциируются три последних чемпионства «Блэкхоукс» в 2010, 2013 и 2015 году.

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