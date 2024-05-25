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Панарин превзошёл достижение Козлова в Кубке Стэнли

Панарин превзошёл достижение Козлова в Кубке Стэнли
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В эти минуты в Нью-Йорке проходит второй матч серии финала Восточной конференции Кубка Стэнли, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Флориду Пантерз».

НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 2-й матч
25 мая 2024, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Овертайм
1 : 1
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Трочек (Фокс, Панарин) – 04:12 (5x5)     1:1 Вераге (Беннетт, Лунделль) – 18:08 (5x4)    

На данный момент идёт овертайм, счёт в матче 1:1. Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин по ходу матча отметился результативной передачей. Он ассистировал на гол Винсенту Трочеку. Теперь на его счету 38 передач в Кубке Стэнли. Он вышел на чистое 12-е место по этому показателю среди россиян, обойдя Вячеслава Козлова.

Следующей целью Панарина является позиция форварда «Каролины» Евгения Кузнецова — 40 голевых передач. Национальный рекорд принадлежит Сергею Федорову (124).

Напомним, в первом матче между командами сильнее оказалась «Флорида» (3:0).

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