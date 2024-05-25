Панарин превзошёл достижение Козлова в Кубке Стэнли

В эти минуты в Нью-Йорке проходит второй матч серии финала Восточной конференции Кубка Стэнли, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Флориду Пантерз».

На данный момент идёт овертайм, счёт в матче 1:1. Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин по ходу матча отметился результативной передачей. Он ассистировал на гол Винсенту Трочеку. Теперь на его счету 38 передач в Кубке Стэнли. Он вышел на чистое 12-е место по этому показателю среди россиян, обойдя Вячеслава Козлова.

Следующей целью Панарина является позиция форварда «Каролины» Евгения Кузнецова — 40 голевых передач. Национальный рекорд принадлежит Сергею Федорову (124).

Напомним, в первом матче между командами сильнее оказалась «Флорида» (3:0).