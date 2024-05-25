Передача Панарина помогла «Рейнджерс» сравнять счёт в серии с «Флоридой» в полуфинале КС

В Нью-Йорке завершился второй матч серии финала Восточной конференции Кубка Стэнли, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» нанесли поражение «Флориде Пантерз» (2:1 ОТ).
Решающий гол за шесть минут до окончания овертайма забил форвард хозяев Баркли Гудроу. Ещё один гол в составе «копов» записал на свой счёт Винсент Трочек, одним из ассистентов которого выступил российский нападающий Артемий Панарин.
У гостей автором единственной шайбы стал Картер Вераге.
Российский голкипер «синерубашечников» Игорь Шестёркин отметился в этой встрече 25 сейвами. Его коллега по амплуа и соотечественник Сергей Бобровский из «Пантерз» отразил 29 бросков по своим воротам.
Таким образом, «Рейнджерс» сравняли счёт в серии (1-1), которая теперь переезжает в Санрайз.
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