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Передача Панарина помогла «Рейнджерс» сравнять счёт в серии с «Флоридой» в полуфинале КС

Передача Панарина помогла «Рейнджерс» сравнять счёт в серии с «Флоридой» в полуфинале КС
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В Нью-Йорке завершился второй матч серии финала Восточной конференции Кубка Стэнли, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» нанесли поражение «Флориде Пантерз» (2:1 ОТ).

НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 2-й матч
25 мая 2024, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 1
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Трочек (Фокс, Панарин) – 04:12 (5x5)     1:1 Вераге (Беннетт, Лунделль) – 18:08 (5x4)     2:1 Гудроу (Трочек, Труба) – 74:01 (5x5)    

Решающий гол за шесть минут до окончания овертайма забил форвард хозяев Баркли Гудроу. Ещё один гол в составе «копов» записал на свой счёт Винсент Трочек, одним из ассистентов которого выступил российский нападающий Артемий Панарин.

У гостей автором единственной шайбы стал Картер Вераге.

Российский голкипер «синерубашечников» Игорь Шестёркин отметился в этой встрече 25 сейвами. Его коллега по амплуа и соотечественник Сергей Бобровский из «Пантерз» отразил 29 бросков по своим воротам.

Таким образом, «Рейнджерс» сравняли счёт в серии (1-1), которая теперь переезжает в Санрайз.

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Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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