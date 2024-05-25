Скотт Арниел назначен на пост главного тренера «Виннипега»

Официальный сайт НХЛ объявил о назначении на пост главного тренера «Виннипег Джетс» 61-летнего Скотта Арниела, который в течение двух последних сезонов входил в состав тренерского штаба команды в качестве ассистента.

Ранее в своей карьере Арниел работал главным тренером в «Коламбус Блю Джекетс» и нескольких клубах АХЛ, а также ассистентом главного тренера в «Баффало Сэйбрз», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз».

В сезоне-2023/2024 «Виннипег» набрал 110 очков и занял второе место в турнирной таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, после чего проиграл в первом раунде плей-офф «Колорадо Эвеланш» в пяти матчах (1-4). Одержав победу в первой игре серии со счётом 7:6, «Джетс» уступили в последующих четырёх — 2:5, 2:6, 1:5, 3:6.