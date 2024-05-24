Евгений Артюхин оценил решение «Салавата Юлаева» оставить Виктора Козлова главным тренером

Бывший нападающий клубов Континентальной хоккейной лиги и сборной России Евгений Артюхин прокомментировал решение руководства уфимского «Салавата Юлаева» продлить контракт с главным тренером Виктором Козловым.

«Думаю, что это было правильное решение — оставить Виктора Козлова главным тренером. Видна его работа, потенциал, опыт и мышление. Ему дали работать, результат будет. Да, в прошлом году разочарование, у них был потенциал пройти дальше. Но если они сделают выводы, будет другой результат», — приводит слова Артюхина официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

По итогам регулярного чемпионата в сезоне-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф уфимцы уступили челябнскому «Трактору» — 2-4.