Сергей Плотников высказался о подписании четырёхлетнего контракта со СКА

Нападающий Сергей Плотников прокомментировал подписание контракта с санкт-петербургским СКА. Сегодня, 24 мая, стало известно, что Плотников подписал контракт со СКА сроком на четыре года, соглашение будет действовать до конца сезона-2027/2028. Ранее 33-летний форвард выступал за московский ЦСКА.

«Контракт на четыре года — доверие? Конечно. Я рад, что руководство СКА знает и понимает: я не тот человек, который станет отбывать номер. Всё равно буду работать каждый день, доказывая, что я нужен команде. И для моей семьи очень важна стабильность.

Мы уже восемь лет по большому счёту живём в Питере. Нам очень нравится этот город. И мы его уже хорошо знаем — куда отвести ребёнка, все эти детские садики, спортивные секции, развивашки. Даже за продуктами сходить… Ты всё знаешь — и от этого тебе проще, когда так налажен быт», — приводит слова Плотникова «Матч ТВ».