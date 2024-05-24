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Защитник минского «Динамо» оценил прошедший сезон КХЛ для команды

Защитник минского «Динамо» оценил прошедший сезон КХЛ для команды
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Защитник минского «Динамо» Илья Сушко высказался о прошедшем сезоне-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги.

«Мы хорошо начали чемпионат КХЛ, была серия побед. Потом чуток просели. Но ведь Москва тоже не сразу строилась. Нам нужно было время, чтобы понять игровые концепции и подходы Дмитрия Вячеславовича. Квартальнов – требовательный, интересный специалист с собственным видением хоккея. У каждого игрока на площадке есть своя функция. При этом он должен помогать партнёрам и эффективно взаимодействовать с ними.

На словах – просто и понятно. Однако на деле, чтобы добиться слаженности, нужен не один месяц. Вот и получалось, что мы могли обыграть грандов, а затем проиграть командам не из сильнейшего пула. Считаю, что в регулярке мы своих очков недобрали. Вполне могли побороться за место выше, чем итоговое восьмое в Западной конференции», — приводит слова Сушко «Смартпресс».

Напомним, в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» уступило московскому «Динамо» — 2-4.

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