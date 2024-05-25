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Форвард «Рейнджерс» Джимми Веси получил травму во втором матче с «Флоридой» и покинул лёд

Форвард «Рейнджерс» Джимми Веси получил травму во втором матче с «Флоридой» и покинул лёд
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В эти минуты в Нью-Йорке проходит второй матч серии финала Восточной конференции Кубка Стэнли, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Флориду Пантерз».

На данный момент идёт третий период, счёт в матче 1:1.

НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 2-й матч
25 мая 2024, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Овертайм
1 : 1
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Трочек (Фокс, Панарин) – 04:12 (5x5)     1:1 Вераге (Беннетт, Лунделль) – 18:08 (5x4)    

В одном из моментов второго периода нападающий хозяев Джимми Веси попал под силовой приём в плечо в исполнении форварда «Флориды» Райана Ломберга. В итоге Веси вынужден был покинуть лёд и не смог продолжить встречу. При этом его обидчик не удостоился никаких санкций со стороны арбитров.

Всего в нынешнем плей-офф на счету 30-летнего американца, без учёта этого матча, 3 (1+2) очка в 11 играх.

На данный момент счёт в серии 1-0 в пользу «Флориды».

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