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Молодёжный чемпионат мира по хоккею — 2026 пройдёт в США

Молодёжный чемпионат мира по хоккею — 2026 пройдёт в США
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Определилось место проведения молодёжного чемпионата мира по хоккею 2026 года. Турнир пройдёт в Сент-Поле (США). Об этом сообщил официальный сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ).

«Конгресс утвердил Сент-Пол, США, местом проведения чемпионата мира U20 2026 года. Турнир продлится с 26 декабря по 5 января», — написано в заявлении ИИХФ.

Расписание чемпионата мира U20 2025 года выглядит следующим образом:
чемпионат мира U20: Оттава, Канада, 26 декабря – 5 января;
дивизион IA: Блед, Словения, 9-15 декабря;
дивизион IB: Таллин, Эстония, 11-17 января;
дивизион IIA: Загреб, Хорватия, 6-12 января;
дивизион IIB: Белград, Сербия, 19-25 января;
дивизион IIIA: Стамбул, Турция, 24-30 января;
дивизион IIIB: Бангкок, Таиланд, 10-16 декабря.

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