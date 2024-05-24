«Мы сыграли очень хороший овертайм». Далин — о выходе Швеции в полуфинал ЧМ-2024

Защитник сборной Швеции Расмус Далин прокомментировал победу в матче 1/4 финала чемпионата мира с национальной командой Финляндии (2:1 ОТ). Далин стал автором первой шайбы в игре. Он отличился на 56-й минуте с передач Исака Лундестрёма и Лукаса Рэймонда. Победная шайба на счету Йоэля Эрикссона Эка.

«Это невероятная радость и облегчение. Мы знали, что будет тяжёлый матч.

Мой гол? Было невероятное облегчение и много эмоций. Мы три миллиона раз говорили себе сохранять спокойствие, и в конце концов шайба попала в цель.

Это хоккей, мы сыграли очень хороший овертайм. Хочется быть частью таких важных моментов, остаётся просто продолжать бить в барабаны», — приводит слова Далина SVT.

В полуфинале Швеция встретится с Чехией завтра, 26 мая.