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«Мы сыграли очень хороший овертайм». Далин — о выходе Швеции в полуфинал ЧМ-2024

«Мы сыграли очень хороший овертайм». Далин — о выходе Швеции в полуфинал ЧМ-2024
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Защитник сборной Швеции Расмус Далин прокомментировал победу в матче 1/4 финала чемпионата мира с национальной командой Финляндии (2:1 ОТ). Далин стал автором первой шайбы в игре. Он отличился на 56-й минуте с передач Исака Лундестрёма и Лукаса Рэймонда. Победная шайба на счету Йоэля Эрикссона Эка.

ЧМ-2024 . 1/4 финала
23 мая 2024, четверг. 21:20 МСК
Швеция
Окончен
2 : 1
ОТ
Финляндия
1:0 Далин (Лундестрём, Рэймонд) – 55:02     1:1 Бьёрнинен (Пуустинен, Лехтонен) – 59:02     2:1 Эрикссон Эк – 65:54 (pp)    

«Это невероятная радость и облегчение. Мы знали, что будет тяжёлый матч.

Мой гол? Было невероятное облегчение и много эмоций. Мы три миллиона раз говорили себе сохранять спокойствие, и в конце концов шайба попала в цель.

Это хоккей, мы сыграли очень хороший овертайм. Хочется быть частью таких важных моментов, остаётся просто продолжать бить в барабаны», — приводит слова Далина SVT.

В полуфинале Швеция встретится с Чехией завтра, 26 мая.

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