Защитник минского «Динамо»: надеюсь, второй год Квартальнова станет для нас прорывным

Защитник минского «Динамо» Илья Сушко высказался о выступлении команды в розыгрыше Кубка Гагарина — 2024. Напомним, в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» уступило московскому «Динамо» — 2-4. Кроме этого, хоккеист поделился ожиданиями от следующего сезона КХЛ.

«Пожалуй, москвичи в целом более мастеровитые. Но в плане самоотдачи, огня, выполнения требований мы точно выглядели лучше. Особенно это касается игры в равных составах. Да, Москва сделала ставку на реализацию большинства, в чём ей не было равных во всей лиге. Но мы уступили только в этом компоненте – и ни в каком другом. Поэтому есть чувство недосказанности.

Ну, Дмитрий Вячеславович [Квартальнов] остаётся с нами. Надеюсь, его второй год в минском «Динамо» станет для нас прорывным», — приводит слова Сушко «Смартпресс».