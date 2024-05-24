Дмитрий Рябыкин оценил уровень чемпионата мира 2024 года

Вице-чемпион мира – 2002, тренер КХЛ Дмитрий Рябыкин высказался об уровне чемпионата мира 2024 года, проходящего в эти дни в Чехии.

«Не вижу смысла бросаться из крайности в крайность. На чемпионате мира были хорошие матчи, а в исполнении некоторых команд в отрезках мы видели хоккей высокого уровня.

Но при этом слово «выдающийся» точно не использовал бы. Ведь пока чемпионат предсказуемый, нет сенсаций. Австрия при всём к ней уважении отыгралась с 1:6 с Канадой только потому, что соперник вдруг остановился. И подобные «остановки» — во многих матчах фаворитов. Они играют с большим запасом, без чувства опасности», — приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.ru.

Завтра, 25 мая, состоятся полуфинальные матчи, в которых встретятся сборные Канады и Швейцарии, а также Швеции и Чехии.