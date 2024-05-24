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Младший сын Александра Овечкина впервые вышел на лёд

Младший сын Александра Овечкина впервые вышел на лёд
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Илья Овечкин, младший сын российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, впервые вышел на лёд. Об этом сообщила жена хоккеиста Анастасия Шубская в социальной сети.

Анастасия опубликовала фотографии с тренировки семьи Овечкиных на льду. Отметим, что 27 мая Илье исполнится четыре года.

Фото: Из личного архива

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Александр Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах.

«Вашингтон Кэпиталз» остановился в первом раунде плей-офф НХЛ, проиграв «Нью-Йорк Рейнджерс» — 0-4.

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