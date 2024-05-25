Рик Боунесс высказался о Скотте Арниеле, сменившем его на посту главного тренера «Джетс»

Экс-главный тренер «Виннипег Джетс» Рик Боунесс поделился мнением о Скотте Арниеле, который сегодня был назначен на этот пост в клубе из Манитобы.

«Я очень рад за этого парня. За последние пару лет он оказал мне серьёзную помощь. Он более чем готов к этой работе. Он идеальный кандидат на это место. Он будет продолжать развивать то, чего мы достигли за последние два года», — сказал Боунесс в эфире Sportsnet.

Напомним, в течение двух последних сезонов 61-летний Арниел входил в состав тренерского штаба Боунесса в качестве ассистента. Ранее в своей карьере Арниел работал главным тренером в «Коламбус Блю Джекетс» и нескольких клубах АХЛ, а также ассистентом главного тренера в «Баффало Сэйбрз», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз».

В сезоне-2023/2024 «Виннипег» набрал 110 очков и занял второе место в турнирной таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, после чего проиграл в первом раунде плей-офф «Колорадо Эвеланш» в пяти матчах (1-4).

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