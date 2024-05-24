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Владислав Третьяк поделился ожиданиями от работы Ильи Воробьёва в ЦСКА

Владислав Третьяк поделился ожиданиями от работы Ильи Воробьёва в ЦСКА
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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о назначении Ильи Воробьёва на пост главного тренера московского ЦСКА.

«Он опытный тренер, несколько лет работал в системе сборной, становился чемпионом с «Магниткой». Мы ждём от него результата. Хочется, чтобы он пошёл по пути Разина. И показал, что действительно может работать как с молодыми игроками, так и с опытными. Для Воробьёва это будет большим экзаменом. Само приглашение тренировать ЦСКА – уже большое доверие. Посмотрим, как он справится со своими задачами, и пожелаем удачи», — приводит слова Третьяка «Советский спорт».

В сезоне-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги ЦСКА завершил регулярный чемпионат на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда Сергея Фёдорова набрала 76 очков за 68 игр. В первом раунде плей-офф армейцы проиграли ярославскому «Локомотиву» — 1-4.

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