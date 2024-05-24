Третьяк: мотивировать тех, кто уже дважды стал чемпионом, в ЦСКА не смогли

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал выступление ЦСКА в сезоне-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги. Армейцы завершили регулярный чемпионат на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 76 очков за 68 игр. В первом раунде плей-офф ЦСКА проиграл ярославскому «Локомотиву» — 1-4.

«Удивила ли слабая игра ЦСКА? С одной стороны, конечно, удивила, потому что состав очень сильный. Но уже перед сезоном было понятно, что одной и той же команде трудно будет взять Кубок три раза подряд. Нужно было запускать смену поколений. Сейчас ведь её запустили, уже объявили о расставании с пятью хоккеистами основы.

А почему не начали заниматься обновлением год назад? Вспомните, сборная СССР в 1970-е выигрывала все турниры, но тем не менее осознавалась необходимость смены поколений. И если сравнить составы на Олимпиаду-1976 и на Кубок Канады – 1981, видно, что по именам это уже была другая команда. Вот и ЦСКА нужно было вводить свежую кровь после второго Кубка, однако руководство приняло другое решение. В итоге были допущены ошибки при формировании команды, а также с психологической работой – мотивировать тех, кто уже дважды стал чемпионом, в ЦСКА не смогли», — приводит слова Третьяка «Советский спорт».