«Там он будет лидером». Артюхин — о переходе Гальченюка в «Амур»

Бывший нападающий клубов Континентальной хоккейной лиги и сборной России Евгений Артюхин высказался о переходе Александра Гальченюка в хабаровский «Амур». Напомним, прошлый сезон Гальченюк провёл в санкт-петербургском СКА.

«Хороший трансфер для популяризации хоккея. Для Алекса это тоже хороший вариант. Там он будет лидером, будет играть, проводить много времени на льду и покажет себя в полной красе.

Мы видели, что он играет не только на чистом льду, он и жёстко может играть, и под шайбу ложится. Он прошёл североамериканский хоккей, там не держат тех, кто побоится лечь под шайбу. «Амур» здорово играет в атакующий хоккей, так что у них всё должно получиться», — приводит слова Артюхина официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.