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«Челны» продлили контракты с тренерским штабом

«Челны» продлили контракты с тренерским штабом
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Хоккейный клуб «Челны» продлил трудовые отношения с тренерским штабом на следующий сезон. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Тренерский штаб «Челнов»:

главный тренер — Соколов Александр Юрьевич;
старший тренер — Марзоев Олег Сергеевич;
тренер по развитию — Сергейчев Виктор Николаевич;
тренер вратарей — Дорофеев Михаил Игоревич.

В прошедшем сезоне Всероссийской хоккейной лиги «Челны» не пробились в плей-офф. Команда заняла последнее, 29-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата. «Челны» одержали только 10 побед в 56 матчах. Это был дебютный сезон клуба из Набережных Челнов во Всероссийской хоккейной лиге. Напомним, в следующем сезоне в лиге выступят 33 клуба, новичками станут «Магнитка» (Магнитогорск), «Олимпия» (Кирово-Чепецк), «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) и «Юнисон» (Москва).

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