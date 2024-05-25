Картер Вераге вплотную приблизился к историческому рекорду «Флориды» в плей-офф НХЛ

В эти минуты в Нью-Йорке проходит второй матч серии финала Восточной конференции Кубка Стэнли, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Флориду Пантерз».

На данный момент идёт третий период, счёт в матче 1:1.

Шайбу в составе гостей, в концовке первого периода, забросил нападающий Картер Вераге, реализовав большинство. Этот гол стал четвёртым в карьере 28-летнего канадца, забитым при реализации лишнего в матчах Кубка Стэнли. По этому показателю он вышел на второе место в истории «Пантерз», сравнявшись с Мэттью Ткачуком, Рэем Шеппардом и Дэйвом Лаури. Лидером всех времён по этому показателю в истории франшизы является Сэм Райнхарт (5).

В текущем плей-офф на счету Вераге, с учётом этой игры, 14 (8+6) очков в 13 матчах.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: