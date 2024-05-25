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Картер Вераге вплотную приблизился к историческому рекорду «Флориды» в плей-офф НХЛ

Картер Вераге вплотную приблизился к историческому рекорду «Флориды» в плей-офф НХЛ
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В эти минуты в Нью-Йорке проходит второй матч серии финала Восточной конференции Кубка Стэнли, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Флориду Пантерз».

На данный момент идёт третий период, счёт в матче 1:1.

НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 2-й матч
25 мая 2024, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Овертайм
1 : 1
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Трочек (Фокс, Панарин) – 04:12 (5x5)     1:1 Вераге (Беннетт, Лунделль) – 18:08 (5x4)    

Шайбу в составе гостей, в концовке первого периода, забросил нападающий Картер Вераге, реализовав большинство. Этот гол стал четвёртым в карьере 28-летнего канадца, забитым при реализации лишнего в матчах Кубка Стэнли. По этому показателю он вышел на второе место в истории «Пантерз», сравнявшись с Мэттью Ткачуком, Рэем Шеппардом и Дэйвом Лаури. Лидером всех времён по этому показателю в истории франшизы является Сэм Райнхарт (5).

В текущем плей-офф на счету Вераге, с учётом этой игры, 14 (8+6) очков в 13 матчах.

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