В КХЛ зреет судейский скандал? «Авангард» подал протест на работу арбитров

Как и предполагалось, серия между «Ак Барсом» и «Авангардом» получается самой эмоциональной и упорной в первом раунде плей-офф КХЛ. Жёсткость, битва на каждом участке льда, море споров и несогласия – в этом соперничестве есть всё. Конечно, у казанцев засело в памяти поражение в финале Восточной конференции в прошлом сезоне, поэтому теперь команда Дмитрия Квартальнова хочет спасти нынешнюю серию со счёта 0-3. И, кстати, довольно близка к этому. Учитывая, что счёт уже 2-3.

Разумеется, не могло обойтись и без судейских тем. Так, сегодня стало известно, что омский клуб за последние два матча серии подал несколько протестов на работу арбитров, включая эпизоды Дыняк — Сведберг (3:2, ОТ, «Ак Барс») в четвёртой игре, а также Кэмпфер — Чистяков (4:3, ОТ, «Ак Барс») в пятой.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Как себя чувствует Чистяков, получивший травму? Для меня это явный удар в голову. Если пересмотреть видео, то в этом можно убедиться», — говорил главный тренер омичей Боб Хартли после этого эпизода.

Однако обслуживавшие матч главные судьи Алексей Белов и Денис Наумов выписали американскому защитнику казанцев всего две минуты штрафа. «Авангарду», конечно, это не понравилось.

В результате «барсы» выстояли в меньшинстве, а затем забросили победную шайбу в овертайме. Получилось так, что казанцы подловили омичей на контратаке. Кэмпфер получил пас на ход, ворвался в зону и зарядил в дальний угол — Грубец не дотянулся.

Примечательно, что решающую шайбу забросил человек, которого в этот момент и вовсе могло не быть на льду, если бы ранее арбитры вынесли другой вердикт. А ведь такие вещи могут решить судьбу не только одного матча, а всей серии в целом.

Сегодня же в прессе появилась ещё одна занимательная информация. Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли провёл жёсткий разговор с руководителем департамента судейства Континентальной хоккейной лиги Алексеем Горским после пятого матча первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. Как сообщает «Спорт Бизнес Online», после завершения встречи Хартли и тренер вратарей команды Сергей Звягин подошли к судейской комнате на «Татнефть-Арене». Во время разговора наставник «Авангарда» активно жестикулировал, в конце беседы он повернулся к Горскому боком и показал оскорбительный жест. При этом сама новость подкреплена видеоматериалом с камер арены.

В общем, давление на судей идёт со всех сторон, а разбираться со всем этим должен главный арбитр лиги Алексей Анисимов. Понятно только то, что проигрывать и вылетать в первом же раунде никто не хочет, а в столь напряжённом противостоянии для победы будут использоваться все возможные методы. В связи с этом каждый эпизод должен досконально разбираться, а работа судей – не вызывать вопросов. Иначе судейского скандала не избежать.