Конец веселью. Клуб Капризова закономерно проваливается после аномального старта сезона

К середине февраля «Миннесота» была одной из самых «горячих» команд лиги. Клуб Капризова очень много забивал, через матч выдавал концерты и для некоторых уже выглядел претендентом на чемпионство. У «дикарей» раскрывались игроки-середняки, которые до этого сезона скромно проявляли себя, появлялась молодёжь — «Миннесота» была главным открытием сезона.

И всё это развалилось почти что в один момент. «Миннесота» проиграла 10 из последних 14 матчей — учитывая задел первой половины месяца, сам по себе результат не смертельный. Однако наблюдателей и журналистов шокирует в первую очередь разница между уровнем игры команды на этих двух отрезках и то, что команда, которая вроде бы уже гарантировала место под солнцем, снова приблизилась к опасной черте.

«Помните, как многие считали, что «Миннесоте» не хватает лишь одного топ-центра для того, чтобы стать реальным претендентом на чемпионство? Во время этой серии оказалось, что команде не хватает силового защитника, форвардов, которые бы подходили для системы главного тренера, вратаря, который бы не пропускал в переломных для команды ситуациях, а также ей нужен месяц-другой, чтобы прочистить мозги», — пишет журналист The Athletic Майкл Руссо, постоянно освещающий игры «Миннесоты».

Этот же журналист продолжает: «Не имеет значения, как быстро они катаются или как жёстко идут в силовую: один момент, где что-то идёт не так — и игра команды разваливается на тысячу несвязанных кусочков».

Что же произошло с командой, которая так резво неслась?

Вернёмся в лето: тогда генменеджер Билл Герин решил выкупить контракты ветеранов Райана Сутера и Зака Паризе, заключённые еще летом 2012-го. Из-за особенностей этих сделок три следующих года у «Миннесоты» будет гигантское «мёртвое» место под потолком (сначала $ 12,7 млн, потом два года по $ 14,7 млн). С учётом того, что потолок в следующие годы сильно расти не будет, всё это чудовищно усложнило и усложняет работу «дикарей» на рынке.

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Ещё в условно «докапризовский» период у команды были проблемы с центрами. В этот сезон «дикари» тоже вступали с довольно сопливой на вид линейкой: хороший оборонец Йоэль Эрикссон Эк, середнячок для нижних звеньев Райан Хартман, болтавшийся между НХЛ и АХЛ Фредерик Годро. Как вдруг большинство из миннесотских середняков начало ставить личные индивидуальные рекорды по набранным очкам.

Конечно, во многих случаях сказались окружение и синергия в звеньях. Райан Хартман, например, стал тем самым центром, который был нужен для связки Капризов — Цуккарелло, и за один этот сезон набрал больше очков, чем за два предыдущих. Два других креативных вингера (Кевин Фиала и молодой Мэтт Болди) позволили прокачать очковый тотал Фредерику Годро.

При всём при этом первая половина сезона «Уайлд» была тем, что в английских терминах называется «оверперформ». Говоря проще — «Миннесота» забивала намного больше, чем на самом деле была должна забивать. В принципе, любая классная команда за счёт мастерства своих игроков в реальности выжимает больше, чем говорит продвинутая статистика, но у «дикарей» эта разница была слишком большой.

Если брать отрезок до 14 февраля, когда и началась кошмарная серия игр, то «Миннесота» шла на втором месте в лиге по количеству шайб за игру (3,26), но при этом на шестнадцатом — по ожидаемым голам (2,4). Это гигантский разрыв между ожиданием и реальностью — например, шедшая на первом месте «Флорида» забивала на 0,4 шайбы больше созданного, но и в рейтинге ожидаемых голов «Пантерз» шли на первом месте.

Прямо сейчас статистический разрыв между ожидаемым и реальным ещё больше:

Атакующая статистика команд НХЛ в равных составах Место Команда Голы за матч xG Место xG Разница 1-е Флорида 3,44 3,07 1-е 0,37 2-е Миннесота 3,26 2,28 19-е 0,98 3-е Торонто 3,08 2,86 3-е 0,22 4-е Колорадо 3,05 2,55 12-е 0,5 5-е Каролина 2,99 3,06 2-е -0,07

Главная причина такого чуда — аномальная реализация бросков. «Миннесота» в этом сезоне реализует 10% бросков при игре в равных составах. За последние пятнадцать сезонов это является четвёртым результатом в лиге — как ни странно, на втором месте идёт… прошлогодняя «Миннесота». И при таком подборе игроков это, скорее, плохой признак — неудивительно, когда классные игроки постоянно забивают больше ожидаемого, но когда это делают середняки, то они, скорее всего, быстро откатятся к привычной норме. И такой откат будет очень болезненным и для них, и для командного результата.

Наконец, ещё один очень важный фактор — календарь. Прошлогодний всплеск «Миннесоты» случился во многом за счёт почти идеальной игры с аутсайдерами: в матчах с клубами, не попавшими в плей-офф, клуб набрал 51 очко из 64 возможных. И на старте этого сезона «Уайлд» играли в основном с клубами, которые находятся вне зоны плей-офф. Конечно, набирать бóльшую часть очков со слабыми соперниками нормально, но «Миннесота» слишком контрастно играет с клубами из разных половин таблиц.

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При этом главный парадокс нынешней «Миннесоты» — её хорошая оборона команде не помогает никак. Даже в этом неудачном отрезке команда позволяет лишь 2 ожидаемых гола за игру, это второе место по надёжности в НХЛ. Главным виновником этой ситуации представляется основной вратарь Кэм Тальбо. Его обычная статистика на фоне резкого падения вратарских цифр в лиге выглядит обычной, но с продвинутой всё очень плохо. Посмотрим на показатель GSAx (броски, отражённые сверх xG)

Вратари НХЛ по броскам, отражённым сверх xG Рейнджерс Игорь Шестёркин 32,1 Каролина Фредерик Андерсен 28,4 Нэшвилл Юусе Сарос 16,4 ... Чикаго Кевин Ланкинен -14,1 Миннесота Кэм Тальбо -16,4 Сиэтл Филипп Грубауэр -29,3

Объясним: если Игорь Шестёркин в Нью-Йорке каждый матч спасает команду от лишнего гола, то Тальбо, наоборот, в каждой игре дарит сопернику лишние полшайбы. Его сменщик, сравнительно неопытный Каапо Кяхкенен, напротив, чаще чудит в сложных ситуациях, чем средний вратарь НХЛ.

Так что «Миннесота» — самая парадоксальная команда НХЛ. Прыгающая на две головы выше ожидаемого в атаке, при этом невероятно недобирающая в защите — и всё получается не так, как должно быть. При этом ей всё также не везёт с дивизионом — несколько лет назад ножку миннесотскому проекту постоянно ставил «Чикаго». Сейчас претендентов на прекращение пути в плей-офф сразу два — «Колорадо» и «Сент-Луис».

А впереди у «Миннесоты» нелёгкая концовочка — да, сейчас начнётся домашняя серия, но больше половины игр до конца сезона надо сыграть с командами из зоны плей-офф. Впереди дедлайн, где надо что-то усиливать, но что — непонятно: разом треснуло всё. В общем, веселье кончилось.