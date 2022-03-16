«Северсталь» — уникальная для КХЛ команда. Разину нельзя уходить, чтобы мы её не потеряли

Большой сенсации в плей-офф так и не случилось: «Северсталь» во второй раз подряд не смогла пройти «Динамо», хотя оба раза доставляла клубу с троекратно большим бюджетом массу проблем. В 2021-м всё решилось за пять матчей, сейчас потребовался седьмой, который «Динамо» выиграло лишь в одну шайбу.

Многие ждали, что «Северсталь» всё-таки сможет забороть топ-клуб, тем более после гостевых 2-0. Но даже после вылета можно сказать, что команда Андрея Разина всё-таки развивается шаг за шагом: от непопадания в плей-офф дошли до 1-4, а потом и до 3-4. Амбиции главного тренера, конечно, были серьёзнее этого — но всё-таки и регресса у «Северстали» нет.

«Северсталь» — уникальная для КХЛ команда хотя бы из-за того, что главный тренер здесь одновременно и генеральный менеджер, хотя на бумаге второй пост Разина не закреплён. Благодаря этому «совмещению» тренер получает возможность набирать тот состав, который удобен ему, который сможет играть в тот хоккей, который он хочет видеть. И хотя босс «Северстали» не раз и не два отрицал, что у него есть какие-то предпочтения по игрокам, есть тип хоккеистов, которые у него раскрывается лучше, чем у других тренеров: негабаритные технари.

Самый яркий пример этого года — Кирилл Пилипенко. Он считался одним из главных талантов 1996 г.р., играл в юниорской сборной — но где-то на моменте перехода во взрослый хоккей случился затык. Говорили, что игроку с отличными руками не хватает характера, что он не готов ментально. Несмотря на подвиги в ВХЛ, Пилипенко ничего не показал в двух клубах-аутсайдерах, и на момент перехода в «Северсталь» прошлой осенью это был уже «бывший перспективный хоккеист».

Фото: photo.khl.ru

В интервью «Чемпионату» Разин говорил, что надеется на то, что станет нужным тренером для Пилипенко. И несмотря на то что Кирилл провёл в команде лишь половину чемпионата, за это время он успел стать вторым снайпером «Северстали» в сезоне. Форвард занял место уехавшего в «Динамо» Петунина в тройке с Вовченко и Кодолой и показал, что системность в командах Разина значит больше, чем имена исполнителей.

Ещё раз пробежимся по самым сильным сторонам «Северстали»: команды Разина всегда бросались в глаза благодаря особым отличительным чертам: редкая для КХЛ любовь к позиционным атакам, где пас ставился выше броска, скоростной стиль, частый активный прессинг в чужой зоне и «пять в атаке, пять в обороне» не на словах, а на деле. «Я хочу, чтобы команда играла в быстрый хоккей, больше проводила времени в чужой зоне, больше контролировала шайбу, импровизировала в атаке», — говорил Разин в интервью Sports.ru.

В первой половине сезона «Северсталь» действовала более осторожно, но потом, как подсказывает продвинутая статистика, снова стала создавать и допускать достаточно моментов у обоих ворот. На турнирном положении клуба это сказалось мало. Череповецкий клуб чуть откатился вниз к моменту досрочной паузы в сезоне — возможно, это было связано с тем, что «Северсталь» играла с больными, а не уходила на карантин (на такое Разин намекал после одной из пресс-конференций).

Тем не менее в плей-офф «Северсталь» сразу же стала удивлять соперника. На вопрос о причинах поражения от «Динамо» весной 2021-го Разин отвечал: «У нас плохо работало большинство. В первую очередь нам нужны были праворукие защитники, нападающий с броском. В первую очередь проблема была в этом. [...] Играя в большинстве в серии с «Динамо», мы сыграли 0:1. Поэтому нашим приоритетом были спецбригады».

И если в регулярке «Северсталь» была лишь 18-й по большинству, то в плей-офф поразила «Динамо» (вторую команду регулярки по игре в меньшинстве) сразу восемью шайбами. Одна из них случилась в ситуации «шесть на три». Правда, частично это нивелировалось тем, что и «Динамо» в большинстве забросило восемь раз — у «Северстали» в итоге оказалось худшее меньшинство плей-офф.

В целом в первых двух играх «Северсталь» смогла максимизировать свои моменты, потому что выжала из xG в 4 сразу десять шайб. Это произошло и благодаря отличным спецбригадам, и благодаря мастерству, и благодаря очередной нестабильности динамовских вратарей — Александр Ерёменко в 41 год снова вынужденно стал спасителем.

А вот что пошло не так потом — большой вопрос. После 2-0 в гостевых матчах надо было брать хотя бы одну игру дома — но 2-0 очень быстро превратились в 2-3. Ситуация из прошлогодней серии, когда «Динамо» отыгралось за три секунды до конца матча и тем голом фактически перехватило стратегическую инициативу, повторилась — только в более обидном масштабе.

Фото: photo.khl.ru

Вообще, есть ощущение, что главное, чего не хватает «Северстали» — это какого-то инстинкта охотника. За одну регулярку команда умудрилась упустить 5:1 и 4:0, в товарищеском матче с «Нефтехимиком» проделала такое уже при счёте 5:0. Сейчас не получилось добить уже целую серию — и о проигрыше в первом матче Разин сказал, что ребята отвыкли от игры перед большой аудиторией. Но все равно остаётся вопрос — как можно было упустить такой перевес? И этот вопрос, конечно, должен быть направлен и тренеру — всё-таки «Северсталь» так теряется не первый раз.

Возможно, это связано с тем, что в Череповце просто собрана очень молодая команда. В решающем седьмом матче в её составе был лишь один игрок старше 30 лет (Андрей Алексеев), ещё один, Йоонас Няттинен, на лёд не вышел из-за недомогания на раскатке. Моложе «Северстали» в этом сезоне был лишь «Сочи».

Пошли слухи (как и в прошлом году), что Андрей Разин может перейти в топ-клуб, на что он отреагировал шуткой про «Коламбус». Но такой переход «похоронит» один из самых интересных клубов лиги. В любом топ-клубе Разин моментально потеряет свою широчайшую власть, да ещё и наверняка столкнётся с административной «игрой престолов». «Северсталь» — это уникальная «дизайнерская» команда, где чёткий игровой стиль определяется сверху.

С учётом того, что уровень мастерства в ближайшие годы в КХЛ вряд ли будет расти, такую команду лиге терять просто нельзя. Да и захочет ли уходить сам главный тренер?