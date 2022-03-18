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«Вашингтон» обыграл «Коламбус» 7:2, Овечкин забил 768-й гол, видео, сколько Овечкину осталось голов до Хоу

Он не устаёт забивать! Овечкин догнал очередную легенду НХЛ и пустился в погоню за Хоу
Лев Лукин
Овечкин забил 768-й гол в НХЛ
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768-й гол россиянина в карьере помог «Вашингтону» разгромить «Коламбус» в гостях.

После тяжёлой домашней победы над «Айлендерс» «Вашингтон Кэпиталз» отправились на выезд в штат Огайо, чтобы сыграть с «Коламбусом». Дела у «столичных» в последнее время налаживаются, пришли победы, да и Александр Овечкин, как обычно, расцвёл в марте, снова поставив на поток голы, очки и рекорды.

Великий. Овечкин забил 767-й гол чудо-броском, став лучшим снайпером НХЛ из Европы Великий. Овечкин забил 767-й гол чудо-броском, став лучшим снайпером НХЛ из Европы

В игре с «Блю Джекетс» болельщикам «Вашингтона» тоже не пришлось ни на секунду сомневаться в положительном исходе. Уже к 13-й минуте «столичные» вели 2:0, благодаря дублю Манты, а в самом начале второго периода Фегервары сделал счёт 3:0, отправив на скамейку запасных Йоонаса Корписало.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Вместо финна на лёд вышел латвиец Мерзликин, и вскоре ему выпала честь пропустить 768-й гол Овечкина в карьере НХЛ. Дело было в большинстве, Ови получил шайбу неподалёку от «офиса», подработал её коньком и с кистей зарядил в ближний угол. Ови не устаёт забивать, ведь это его призвание!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

38-я шайба Овечкина в сезоне, в гонке снайперов он догнал Кайла Коннора из «Виннипега», с которым теперь делит четвёртое место. Что касается соперничества с легендами прошлого, то Ови сократил отставание от Горди Хоу до 33 голов.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 марта 2022, пятница. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
2 : 7
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Манта (Оши) – 04:29 (5x5)   0:2 Манта – 12:20 (5x5)   0:3 Фегервары (Спронг, Карлсон) – 21:20 (5x5)   1:3 Бьёркстранд (Ворачек, Доми) – 26:57 (5x4)   1:4 Овечкин (Шири, Уилсон) – 30:44 (5x4)   2:4 Лайне (Веренски, Пик) – 41:47 (5x5)   2:5 Макмайкл – 44:15 (5x5)   2:6 Шири (ван Римсдайк, Бекстрём) – 47:21 (en)   2:7 Кузнецов (Бекстрём, Овечкин) – 49:03 (5x4)

Незадолго до гола Овечкина «Коламбус» сумел размочить Ванечека, а в начале третьего периода хозяева снова сократили разницу в счёте до «-2», однако «столичные» быстро пресекли все поползновения «Блю Джекетс» к камбэку. Точнее, с панталыку «Коламбус» сбил собственный защитник Дин Кукан, отправивший шайбу в свои ворота на 45-й минуте.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

А вскоре Шири отправил шайбу в пустые ворота, наказав «Коламбус» за авантюру — «мундиры» сняли вратаря на 48-й минуте в расстановке «4 на 4». Окончательный же счёт через пару смен установил Евгений Кузнецов, забросивший двадцатую шайбу в сезоне. Россиянин отметился идеальным по точности кистевым броском в большинстве после длинной перепасовки с Бэкстремом.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В этом эпизоде умудрился заработать результативный балл ещё и Овечкин. 2 очка Александра, набранные в Коламбусе, позволили ему догнать Люка Робитайла в гонке бомбардиров НХЛ всех времён. Теперь Ови делит с канадцем в этом списке 22-е место, отставая от Яри Курри всего на 4 балла.

В оставшиеся 10 минут основного времени голевых событий не произошло, финальная сирена зафиксировала победу «Вашингтона» 7:2. Благодаря ей, «столичные» в таблице Восточной конференции оторвались от занимающего девятую строчку «Коламбуса» уже на 13 очков.

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