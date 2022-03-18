Он не устаёт забивать! Овечкин догнал очередную легенду НХЛ и пустился в погоню за Хоу

После тяжёлой домашней победы над «Айлендерс» «Вашингтон Кэпиталз» отправились на выезд в штат Огайо, чтобы сыграть с «Коламбусом». Дела у «столичных» в последнее время налаживаются, пришли победы, да и Александр Овечкин, как обычно, расцвёл в марте, снова поставив на поток голы, очки и рекорды.
В игре с «Блю Джекетс» болельщикам «Вашингтона» тоже не пришлось ни на секунду сомневаться в положительном исходе. Уже к 13-й минуте «столичные» вели 2:0, благодаря дублю Манты, а в самом начале второго периода Фегервары сделал счёт 3:0, отправив на скамейку запасных Йоонаса Корписало.
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Вместо финна на лёд вышел латвиец Мерзликин, и вскоре ему выпала честь пропустить 768-й гол Овечкина в карьере НХЛ. Дело было в большинстве, Ови получил шайбу неподалёку от «офиса», подработал её коньком и с кистей зарядил в ближний угол. Ови не устаёт забивать, ведь это его призвание!
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
38-я шайба Овечкина в сезоне, в гонке снайперов он догнал Кайла Коннора из «Виннипега», с которым теперь делит четвёртое место. Что касается соперничества с легендами прошлого, то Ови сократил отставание от Горди Хоу до 33 голов.
Незадолго до гола Овечкина «Коламбус» сумел размочить Ванечека, а в начале третьего периода хозяева снова сократили разницу в счёте до «-2», однако «столичные» быстро пресекли все поползновения «Блю Джекетс» к камбэку. Точнее, с панталыку «Коламбус» сбил собственный защитник Дин Кукан, отправивший шайбу в свои ворота на 45-й минуте.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
А вскоре Шири отправил шайбу в пустые ворота, наказав «Коламбус» за авантюру — «мундиры» сняли вратаря на 48-й минуте в расстановке «4 на 4». Окончательный же счёт через пару смен установил Евгений Кузнецов, забросивший двадцатую шайбу в сезоне. Россиянин отметился идеальным по точности кистевым броском в большинстве после длинной перепасовки с Бэкстремом.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В этом эпизоде умудрился заработать результативный балл ещё и Овечкин. 2 очка Александра, набранные в Коламбусе, позволили ему догнать Люка Робитайла в гонке бомбардиров НХЛ всех времён. Теперь Ови делит с канадцем в этом списке 22-е место, отставая от Яри Курри всего на 4 балла.
В оставшиеся 10 минут основного времени голевых событий не произошло, финальная сирена зафиксировала победу «Вашингтона» 7:2. Благодаря ей, «столичные» в таблице Восточной конференции оторвались от занимающего девятую строчку «Коламбуса» уже на 13 очков.
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