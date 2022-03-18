Перерождение Ничушкина. Вчерашний герой унизительных мемов выдаёт лучший сезон в карьере

Страшно представить, но с весны 2013-го прошло уже девять лет. В плей-офф того года и раскрылась впервые звезда Валерия Ничушкина, который не был лучшим бомбардиром прошедшего в финал «Трактора», но забивал самые красивые голы после своих фирменных проходов, продавливая защитников.

Хоккейный мир ненадолго охватила Ничушкиномания: сразу после финала его везли на юниорский ЧМ в Сочи специальным самолётом. Права на Валерия приобрело «Динамо» — как сообщали некоторые инсайдеры, это якобы стоило московскому клубу $ 10 млн. Впрочем, в Москве Ничушкин играть не стал — «Даллас» задрафтовал его в первой десятке, челябинский талант уехал в Техас, где пробился в основу клуба в первом же сезоне.

Поражались тогда все. «В Ничушкине поражает, что он за счёт мощи продавливает более взрослых игроков. Он как танк. Никогда ещё не видел, чтобы кто-то в таком возрасте так доминировал. У Ничушкина есть и мощь, и техника. У этого парня есть качества, чтобы стать лучшим игроком в мире» — это слова Яромира Ягра.

Затем последовало медленное, но верное превращение суперталанта в унизительный хоккейный мем. Травма исковеркала целый сезон в «Далласе», перед Олимпиадой последовало возвращение в ЦСКА, где Ничушкин не поражал воображение своей игрой. Осенью 2018-го игрок вернулся в «Даллас» и родил печально известный сезон с 57 играми и нулём шайб.

Фото: Glenn James/Getty Images

После такого «Даллас» ожидаемо выкупил второй год контракта, Ничушкин стал свободным агентом и на минималку подписался с «Колорадо», которому были нужны недорогие бойцы в нижние звенья. Первые игры были продолжением техасского кошмара: два очка в 18 играх, причём это не было каким-то невезением — Ничушкин не создавал моментов. Над безголевой серией смеялись все, в соцсетях уже появлялись паблики «Забил ли Ничушкин?». Тем не менее тренер Джаред Беднар не урезал игровое время — наоборот, повышал.

И форвард всё-таки оправдал доверие — 23 ноября 2019-го он забил «Торонто» (канадцы, как всегда, вляпались в историю). Через игру Ничушкин забил ещё, а потом и ещё — в десяти играх у него было шесть шайб. Моментального прорыва не случилось, но после двух очков в первых 18 играх Ничушкин набрал 25 баллов в следующих 47 — и, что характерно, попал в десятку голосования «Селке Трофи», опередив Баркова, Тэйвза и Маршана.

Ничушкин превратился в первую очередь в прекрасного оборонительного игрока. В недоигранном сезоне-2019/2020 форвард стал восьмым в лиге по показателю xGA — это значит, что соперник создавал минимум моментов во время его нахождения на льду. Через год в голосовании Ничушкин поднялся уже на шестое место — в топ-6, кроме него, были ещё четыре форварда «Колорадо».

За три сезона изменилась роль Валерия и при игре в неравных составах: два года назад он появлялся в меньшинстве спорадически, ещё через год стабильно получал место во второй бригаде меньшинства, в этом году он стал одним из основных игроков нейтрализации вместе с Логаном О'Коннором.

Несмотря на травмы, Ничушкин почти не потерял своей скорости, которая так важна для современной НХЛ и конкретно для «Колорадо», играющего по принципу «быстро, быстрее, ещё быстрее». Сочетание скорости и габаритов Ничушкина делают его универсальным солдатом для НХЛ-2022 — такой игрок незаменим в чужой зоне при форчеке.

Однако если бы Ничушкин был только оборонительным ролевиком, вряд ли бы о нём говорили. Сейчас, за два месяца до конца сезона, он набрал 33 очка в 43 играх — не хватает лишь одного балла до личного рекорда результативности, установленного в первом сезоне в НХЛ. Возможно, бедой Ничушкина было то, что он играл в командах, не особо ставящих на атаку — в механическом ЦСКА, где атаковали в основном другие люди, а потом в сверхоборонительном «Далласе» Джима Монтгомери. В «Колорадо» при Джареде Беднаре очки набирать просто и приятно — это самая атакующая команда лиги последних сезонов.

Из «Колорадо» в межсезонье ушли несколько важных игроков: свободным агентом стал Брэндон Саад, на драфте расширения забрали Йоонаса Донского. Потери решили закрывать за счёт внутренних ресурсов: Ничушкина перевели в топ-6, его игровое время скакнуло с 14 до 18 минут.

«Он боец, прекрасно катается, всё время в борьбе, всё время работает по шайбе… Мы это видим постоянно, из матча в матч [...] Ничушкин – невероятно командный и неэгоистичный игрок. Мне всегда хочется, чтобы такие парни добивались успеха», — говорил тренер «Колорадо» Джаред Беднар. Одноклубник Михаил Мальцев, который пока играет в фарме, высказывался более кратко: «Валера — зверь!»

Фото: Michael Martin/Getty Images

Бóльшую часть сезона Ничушкин провёл во втором звене вместе с Андре Бураковски и Наземом Кадри — ливанский канадец в этом году ставит личные рекорды и входит в топ-10 бомбардиров лиги. Сейчас, пока капитан команды Ландеског травмирован, место рядом с Маккинноном и Рантаненом неслучайно занимает именно Ничушкин.

А ведь в этом году на Валерия свалилось немало проблем — и травмы, и попадание в ковид-протокол, и, наконец, история с допинг-пробой, которая вылезла наружу в тот момент, когда у игроков НХЛ ещё были все шансы на поездку в Пекин. Всё это не помешало лучшему сезону в карьере — уже можно так говорить.

Впрочем, «Колорадо» явно устал от «регулярочных» успехов, не подкреплённых успешной весной. Эта версия «лавин» должна побеждать сейчас, иначе скоро столкнётся с контрактными проблемами. И Ничушкин со своим стилем и ролью должен стать важнейшим звеном, обеспечить надёжную игру в своей зоне и помочь лидерам, которых будут прикрывать.