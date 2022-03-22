«Я не верю своим глазам!» Гениальный финт Голдобина в КХЛ покорил девушку-комментатора

Перспективы «Авангарда» в серии с «Металлургом» первоначально выглядели весьма призрачно. По ходу регулярного чемпионата омичи отбивались от критиков из-за примитивного силового стиля игры и средних результатов. К противостоянию с «Ак Барсом» «ястребы» смогли перестроиться и победили, но потеряли двух ведущих защитников – Вилле Покку и Оливера Каски.

Отъезд финнов должен был сделать «Авангард» менее универсальным: роль Каски считалась во многом определяющей при розыгрыше большинства, а усилия Покки при блокировании бросков и на перехватах помогали цементировать оборону. Однако «Магнитка» в двух стартовых матчах полуфинала Востока уязвимостями соперника не воспользовалась. В первой игре уральцы были биты с неприличными 1:8. Во второй, хоть и пустились во впечатляющую погоню, но пропустили лишь на шайбу меньше (5:7).

Первый период новой встречи заставил думать, что «сталевары» извлекли выводы из собственных ошибок. «Магнитка» не стала долго запрягать и постаралась со стартового вбрасывания прибрать инициативу к своим рукам. «Авангард», как выяснилось, был готов к такому развитию событий и сначала сосредоточенно сыграл в защите, а затем сам стал искать счастье у чужих ворот.

С этого момента и до 15-й минуты соперники провели как на качелях, обмениваясь скоростными контратаками, но при этом избегая лишних рисков. Самые реальные шансы открыть счёт имел Максим Карпов: один из его коварных бросков выловил Шимон Грубец, второй приняла на себя штанга.

Концовка отрезка прошла в неравных составах. «Магнитка» конвертировать численное преимущество в голевое не сумела. А вот «Авангард» устроил настоящий мастер-класс по реализации лишнего. 17 секунд потребовалось «ястребам», чтобы вернуть на лёд удалённого Егора Коробкина. Результативная комбинация получилась незамысловатой: Алексей Емелин после перепасовки с партнёрами накоротке выстрелил от синей линии, попал в ногу Корбана Найта, откуда шайба нашла путь в сетку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В дебюте второй 20-минутки сибиряки предприняли резкую попытку удивить «Магнитку». Хозяева балашихинской арены сразу включили полные обороты: навязали силовое давление и за первые 19 секунд сделали два броска в створ.

«Металлург» пережил стартовый вихрь и к третьей минуте пришёл в себя. Гости приняли изменившиеся условия игры и сами не чурались бить в тело. Но, в отличие от соперника, магнитогорцы не забыли о хоккее и создали два отличных момента. Николай Голдобин едва не поразил Грубеца ударом по шайбе с лёту, а Коробкин с ползоны нанёс неожиданный бросок из-под защитника.

На 11-й минуте Голдобин вернулся с новой идеей: открылся на самой синей линии, виртуозно принял не самую удобную передачу и филигранным броском в дальнюю девятку не оставил Грубецу никаких шансов на спасение.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Металлурги» вполне могли вырываться вперёд, но вновь попусту растратили две минуты большинства. Следом возможность сыграть в расстановке 5х4 получил «Авангард». Омичи действовали остро: Найт не попал по пустым воротам с острого угла, Грицюк оказался немного неточен из правого круга вбрасывания, а у Прохоркина сорвался бросок с убойной позиции.

В следующей смене экс-форвард «Металлурга» ещё раз привлёк к себе внимание. В борьбе Прохоркин вне правил атаковал Филиппа Майе. Судьи трактовали эпизод как блокировку. Главный тренер «Магнитки» Илья Воробьёв с таким вердиктом не согласился и эмоционально продемонстрировал арбитрам жест, напоминающий удар в голову.

Впрочем, для гола уральцам хватило и малого штрафа. Андрей Чибисов, бросая с левого фланга, невообразимым образом нашёл свободное место между рукой Грубеца и штангой. 2:1 – «Металлург» впервые в серии захватил промежуточное лидерство.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

За 27 секунд до перерыва команда Воробьёва почти увеличила отрыв. Гости взяли омичей в осаду и вновь пробили Грубеца. Но взятие ворот было признано нелегальным: Павел Акользин занёс шайбу в сетку телом вместо клюшки.

Тем не менее третий гол «Металлурга» стал лишь делом времени. На старте заключительного периода Прохоркин получил второе удаление, а Голдобин сразу после вбрасывания произвёл второй филигранный бросок.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Авангард» ответил менее изящно, но столь же эффективно: Алексей Береглазов просто набросил на ворота и не прогадал: прямо перед Василием Кошечкиным на подставлении сыграл Никита Сошников – 2:3.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Забитый гол дал омичам глоток свежего воздуха. «Ястребы» серьёзно добавили в созидании – вот только «Магнитка» оперативно перестроилась на оборонительную модель. Вырваться из плотно сложенной защиты удалось Голдобину. Николай заблокировал бросок Емелина, отобрал у него шайбу, вырвался 1 на 1 с Грубецом и исполнил перед ним гениальный финт. «Я не верю своим глазам!» — закричала после шедевра Голдобина комментатор Дарья Миронова. Гол действительно получился восхитительным.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Остаток встречи превратился в формальность. Точку в протоколе поставил Анатолий Никонцев, забросивший в пустые ворота – 5:2.

Методом проб и ошибок уральцы нашли рецепт победы над сибиряками: не уступили в силовой борьбе, дважды использовали большинство и дождались, когда вдохновение зажжёт изобретательного лидера. 1-2 в серии – отставание магнитогорцев от соперника сократилось до одного матча.