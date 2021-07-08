«Жулики» победили? Избавьте меня от нытья!» Что пишут в Америке о чемпионстве «Тампы»

Завершён очередной сезон НХЛ, обладателем Кубка Стэнли — 2021 стала «Тампа». «Молнии» уверенно обыграли в финале «Монреаль», а главными героями «Лайтнинг» стали российские хоккеисты — Никита Кучеров (лучший бомбардир плей-офф) и Андрей Василевский (обладатель «Конн Смайт Трофи»).

В России не устают восхищаться достижением «Тампы», а что пишут о триумфе «молний» в Америке? Собрали мнения главных североамериканских журналистов.

«Даже победив однажды, «Тампа» осталась голодной»

«Ничто не могло сбить «Тампу» с курса в погоне за вторым Кубком Стэнли: будь то ураган Эльза или волшебный путь «Монреаля» в этом плей-офф. «Молнии» прошли путь от королей эдмонтского пузыря до двукратных чемпионов всего за 282 дня, что, безусловно, является самым коротким промежутком между победами в Кубке Стэнли для одной команды НХЛ. Никто лучше них не справлялся с вызовами пандемии. Никто так успешно не реагировал на изменяющиеся обстоятельства.



Этих «молний» сплотило разочарование. В 2019-м они были сметены «Коламбусом» в первом раунде после рекордной регулярки, и это побудило генерального менеджера Жюльена БрисБуа сделать ходы по усилению и укреплению состава. После этого они безжалостно разобрали всех соперников на протяжении двух плей-офф. Даже победив однажды, «Тампа» осталась голодной», — написал обозреватель Sportsnet Крис Джонстон.

«Когда «Тампа» стала лучшей по игре в обороне, она стала чемпионом»

«Потолок зарплат удерживает от того, чтобы быть великими год за годом, но «молнии» сумели сохранить состав после прошлого триумфа и во второй раз подряд выиграть Кубок Стэнли. После прошлогоднего празднования на пустой арене Эдмонтона и 65 дней в пузыре плей-офф в этот раз «Тампа» выиграла трофей лорда Стэнли перед заполненной до отказа домашней «Амали-Ареной».



Источник успеха «молний» — их устойчивость. Их сезон начался с того, что они играли на аренах настолько пустынных, что можно было слышать звук скольжения коньков по льду. Они терпели строгие протоколы безопасности и были изолированы в своих отелях в выездных матчах. Команда, построенная на мастерстве, переосмыслила себя в плане твёрдости духа. Когда «Тампа» смогла стать лучшей оборонительной командой, она стала чемпионом. Ведь в плей-офф важно не то, сколько забиваешь голов, а то, сколько не даёшь забить сопернику», — отметил обозреватель Tampa Bay Times Эдуардо Энсина.

«Мастерские манипуляции с платёжкой позволили «Тампе» выйти на новый уровень»

«Самый впечатляющий элемент этой команды — их глубина состава. Посмотрите, какой огромный вклад в победу внесли Энтони Сирелли и Барклай Гудроу. Как здорово действовали защитники Эрик Чернак и Ян Рутта. Единственными в составе «Тампы», кто не брал до этого Кубок Стэнли, были Давид Савар и Росс Колтон. Именно эти парни сегодня организовали победный гол.

С сезона-2014/2015 ни одна команда не выиграла больше матчей, чем «Лайтнинг». Ни в регулярном чемпионате, ни в плей-офф. Способность клуба развивать молодых игроков и мастерские манипуляции с платёжной ведомостью позволили не только сохранить ядро коллектива, но и вывести его на новый уровень», — пишет журналист New York Times Бен Шпигель.

«Василевский ещё не достиг пика карьеры. Легенда продолжается»

«Трудно было представить, что Андрей Василевский превзойдёт самого себя образца плей-офф — 2020. И всё же он это сделал! Когда «молнии» выиграли второй Кубок Стэнли подряд, именно российский вратарь забрал домой заветный «Конн Смайт Трофи». После прошлого сезона Василевский ещё больше повысил ставки: одержал в плей-офф 16 побед при семи поражениях и завершил каждую из серий «сухим» матчем.



Даже в самые тяжёлые для Василевского вечера он редко становился причиной неудач «Тампы». Зато когда «молнии» нуждались в нём, он всякий раз доказывал, почему он один из лучших вратарей своего поколения. Андрею всего 26. У него есть золото чемпионата мира, «Везина», участие в Матчах звёзд, два Кубка Стэнли, а теперь и «Конн Смайт». В отличие от большинства элитных вратарей, Василевский ещё не достиг пика своей карьеры, он лидировал в лиге по победам в последних четырёх сезонах и, похоже, с каждым годом становится всё лучше. Легенда продолжается», — отметил обозреватель The Hockey News Стивен Эллис.

«Зло победило, «жулики» взяли Кубок? Избавьте меня от нытья! Все играли по одним правилам»

«Зло победило. «Тампа» завоевала второй подряд Кубок Стэнли. Великое «молниеносное» ограбление завершено. Вот так мы должны реагировать на эту победу? Что «жулики» победили»?

Нет уж, избавьте меня от нытья! Что ж, все играли по одним правилам. Точно так же, как в прошлом году все играли в «пузыре» и «Тампа» была лучше всех на льду и вне его. Они являются самым впечатляющим чемпионом эпохи жёсткого потолка зарплат из-за их превосходного управления составом и развития игроков; из-за умения пользоваться теми преимуществами, которые они имели в условиях удушающей финансовой системы лиги — от отсутствия государственных подоходных налогов во Флориде до резерва в виде долгосрочных травмированных.



Болельщики других команд, вас не возмущает, что они «обманули». Вы возмущены тем, что ваши команды не были достаточно умными и гибкими для работы с системой. Или же недостаточно укомплектованными, чтобы позволить одному из своих лидеров отправиться на операцию перед началом регулярного чемпионата.



Если вы недовольны тем, что в плей-офф не работает потолок зарплат — идите и кричите на владельцев клубов НХЛ, которые создали правила, позволяющие это. Если вы сердитесь на то, что Кучеров чудесным образом выздоровел перед плей-офф — идите и накричите на НХЛ, которая расследовала это дело и подписалась под ним», — эмоционально отреагировал на победу «Тампы» журналист ESPN Грег Вышински.