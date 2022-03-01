Потерянное поколение. Какие хоккейные турниры Россия пропустит в 2022 году

Не будем рассуждать о том, насколько правильно решение ИИХФ полностью отрезать российский хоккей от мирового, факт остаётся фактом – наши сборные лишили возможности выступать на международных турнирах и отобрали ближайшее соревнование, которое должно было проходить в России.

Юниорский чемпионат мира – 2022 (21 апреля – 1 мая)

Эта сборная в последнее время показывала хорошие результаты, но два года подряд ей немного не хватало до золота – первого для нашей страны с 2007 года. Особенно обидно было уступить Швеции в 2019-м в овертайме финала, а в 2021-м Россия проиграла Канаде, несмотря на все старания нашего главного таланта Матвея Мичкова.

После этого наши, уже в обновлённом составе, выиграли неофициальный юниорский чемпионат мира – августовский мемориал Глинки. Это талантливое поколение, которое впервые заявило о себе на юношеской Олимпиаде два года назад, в блестящей манере взяв золото, навсегда лишается шанса побороться за звание чемпионов мира среди юниоров.

Мирошниченко, Квочко, Газизов, Свечков, Трикозов… У всех этих ребят отобрали шанс вписать себя в историю. Мичков тоже в этом списке – вроде только вчера ему было 16, но время бежит неумолимо, и этой осенью ему исполняется 18 лет.

Чемпионат мира – 2022 (13–29 мая)

Мы бы хотели забыть все ковидные перипетии последних двух лет. Отмену чемпионата мира в Швейцарии в начале пандемии, турнир в Риге в прошлом году, который проходил в «пузыре» и без болельщиков. Сейчас европейские страны начинают отменять ковидные ограничения, и в Финляндии должен был вернуться настоящий праздник хоккея, но мы будем наблюдать за ним только со стороны.

Между окончанием регулярного чемпионата НХЛ и началом чемпионата мира пройдёт две недели. Обычно постолимпийский ЧМ хоккеисты не слишком жалуют, но в этот раз могло быть по-другому. Так как НХЛ в последний момент отказалась от поездки в Пекин, можно было ожидать, что звёзды (не только российские), чьи клубы не попали в плей-офф, захотят приехать в Хельсинки и Тампере.

Увы, это больше не касается российских игроков. Можно успокаивать себя разве что тем, что большинство наших самых известных хоккеистов – Овечкин, Малкин, Панарин, Кучеров, Тарасенко, Капризов и т.д. – вместе со своими клубами идут в зоне плей-офф и не факт, что были бы свободны для сборной.

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Молодёжный чемпионат мира – 2022 (август)

В начале января МЧМ-2022 спешно свернули, а затем решили переиграть его заново, когда ситуация с ковидом в мире наладится. Несколько недель назад стало известно, что новый турнир должен пройти в августе в Канаде.

Для нашей молодёжки, которую осенью хорошо так потрясывало, а главные тренеры менялись со скоростью света, это мог бы быть второй шанс. Турнир в декабре мы начали ни шатко ни валко – проиграли Канаде в выставочном матче, проиграли Швеции на старте МЧМ, потом обыграли Швейцарию. Ребята говорили, что только почувствовали, как надо играть, что надо исправить и где прибавить, как всё свернули.

За этот турнир больнее всего, точнее, за поколение 2002 года рождения. «Думаю больше о 2002 годе рождения, который попал в такую ситуацию. И ЮЧМ у них не было, и МЧМ. Если у них сейчас отберут ещё и МЧМ, даже не знаю, какие у них будут чувства, когда карьера подойдёт к концу. Получается, у них не было такого времени», — рассказывал 18-летний нападающий Данила Юров, у которого всё-таки ещё остаётся какой-то шанс сыграть на МЧМ.

Он как в воду глядел. Молодёжка-2002 потеряла из-за пандемии ЮЧМ, а теперь, уже окончательно и бесповоротно – последний шанс сыграть нормальный турнир, получить эти бесценные эмоции и побороться за медаль. В следующем году Аскаров, Кирсанов, Мухамадуллин и Пономарёв с Пашиным уже будут считаться взрослыми.

Молодёжный чемпионат мира – 2023

Россию отстранили от всех турниров в 2022 году, но на следующий год санкции коснулись только места проведения МЧМ-2023, который должен был пройти в Новосибирске и Омске. Сделано это было «из-за беспокойства о здоровье и благополучии всех участвующих игроков, судей и болельщиков. Совет ИИХФ также выражает обеспокоенность безопасным перемещением игроков и официальных лиц в, из и по России».

Это ситуация на данный момент, потому что ИИХФ не исключает возможности других решений относительно будущих турниров.