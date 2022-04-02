Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Павел Бучневич забил «Эдмонтону» и превзошел личный рекорд по голам в НХЛ за сезон

Дубль и новый рекорд в НХЛ! Бучневич — самая незаметная русская звезда в Америке
Егор Бульчук
Павел Бучневич забил «Эдмонтону»
Комментарии
Воспитанник «Северстали» проводит лучший сезон в жизни. Его карьера преобразилась после перехода в «Сент-Луис».

Павел Бучневич продолжает самый успешный сезон в своей энхаэловской карьере. Сегодня нападающий «Сент-Луиса» поразил ворота «Эдмонтона». Россиянин отличился на пятой минуте первого периода – его бросок почти с лицевой линии оказался неразрешимой задачей для вратаря «Ойлерз».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Для уроженца Череповца этот гол стал 22-м в нынешнем регулярном чемпионате. Таким образом, Бучневич установил личный снайперский рекорд. Неделю назад форвард превзошёл другое личное достижение – по количеству очков за регулярку. Сейчас в активе Павла 52 (22+30) балла в 58 играх.

Бучневич – не самый раскрученный российский хоккеист НХЛ. По уровню популярности его трудно сравнивать не только с многолетними звёздами, но и с представителями новой волны вроде Кирилла Капризова. Тем не менее в последние годы Павел отличается чрезвычайной стабильностью и эффективностью.

Только в одном из пяти полноценных сезонов за океаном Бучневич набрал меньше 40 очков, хотя даже в России не считался игроком особой голевой одарённости. При этом примечательно, что Павел прогрессирует от года к году. Два года назад, выступая за «Нью-Йорк Рейнджерс», он набрал 46 очков, в прошлом сезоне – 48, в этом, ещё не завершившемся, – уже больше 50.

Вместе с результативностью растёт и «плюс-минус» Бучневича. В текущем чемпионате его показатель – «+13». Россиянин приносит пользу не только и, возможно, даже не столько в созидании. Павел – настоящий двусторонний нападающий. Он выходит на лёд во всех расстановках, играя важнейшую для «Сент-Луиса» роль в меньшинстве. В рейтинге американского статистика Дома Лещишина Бучневич занимает восьмое место среди претендентов на «Селке Трофи» – приз лучшему оборонительному форварду лиги.

Шестёркин заберёт «Везину», Овечкину поможет лишь чудо. Кто из русских возьмёт призы НХЛ? Шестёркин заберёт «Везину», Овечкину поможет лишь чудо. Кто из русских возьмёт призы НХЛ?

Сейчас очевидно, что значительную роль в прогрессе Павла сыграл переход из «Рейнджерс» именно в «Сент-Луис». «Блюзмены» не стесняются порой придерживаться оборонительных схем, к которым разносторонний Бучневич легко адаптировался. В Нью-Йорке россиянину никак не могли найти применение, хотя его уровень не вызывал сомнений и тогда, в том числе и у Артемия Панарина. «Для меня это гром среди ясного неба. Я немного расстроен», – так новость о трансфере Бучневича в «Блюз» прокомментировал лидер «Рейнджерс».

НХЛ - регулярный чемпионат
02 апреля 2022, суббота. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 5
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Хайман (Ямамото, Драйзайтль) – 01:50 (5x5)   1:1 Бучневич – 04:29 (5x5)   2:1 Хайман – 04:59 (5x5)   3:1 Кейн (Ямамото, Сеси) – 10:07 (4x5)   4:1 Макдэвид (Кейн, Бэрри) – 13:30 (5x5)   4:2 Томас (Саад, Парэйко) – 21:54 (5x5)   4:3 Шенн (Барбашёв, Фолк) – 35:27 (5x5)   5:3 Нурс (Кейн, Сеси) – 37:13 (5x5)   5:4 Бучневич (Парэйко, Томас) – 42:06 (5x5)   5:5 Барбашёв (О'Райлли, Бортуццо) – 48:36 (5x5)   6:5 Макдэвид (Драйзайтль, Нурс) – 61:11 (3x3)

В «Сент-Луисе» присутствие Бучневича наверняка обыгрывают другими, более позитивными поговорками. Сегодня россиянин возглавлял погоню за «Эдмонтоном». На его первую шайбу в матче «Нефтяники» ответили сразу тремя голами. Но уже на второй перерыв команды ушли при счёте 5:3 в пользу «Ойлерз», а в самом начале заключительной 20-минутки Бучневич оформил дубль. Ещё через шесть минут Иван Барбашев восстановил равенство. Однако усилий российских игроков «Сент-Луиса» не хватило – в овертайме победу «Эдмонтону» принёс Конор Макдэвид.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022