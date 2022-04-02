Дубль и новый рекорд в НХЛ! Бучневич — самая незаметная русская звезда в Америке

Павел Бучневич продолжает самый успешный сезон в своей энхаэловской карьере. Сегодня нападающий «Сент-Луиса» поразил ворота «Эдмонтона». Россиянин отличился на пятой минуте первого периода – его бросок почти с лицевой линии оказался неразрешимой задачей для вратаря «Ойлерз».

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Для уроженца Череповца этот гол стал 22-м в нынешнем регулярном чемпионате. Таким образом, Бучневич установил личный снайперский рекорд. Неделю назад форвард превзошёл другое личное достижение – по количеству очков за регулярку. Сейчас в активе Павла 52 (22+30) балла в 58 играх.

Бучневич – не самый раскрученный российский хоккеист НХЛ. По уровню популярности его трудно сравнивать не только с многолетними звёздами, но и с представителями новой волны вроде Кирилла Капризова. Тем не менее в последние годы Павел отличается чрезвычайной стабильностью и эффективностью.

Только в одном из пяти полноценных сезонов за океаном Бучневич набрал меньше 40 очков, хотя даже в России не считался игроком особой голевой одарённости. При этом примечательно, что Павел прогрессирует от года к году. Два года назад, выступая за «Нью-Йорк Рейнджерс», он набрал 46 очков, в прошлом сезоне – 48, в этом, ещё не завершившемся, – уже больше 50.

Вместе с результативностью растёт и «плюс-минус» Бучневича. В текущем чемпионате его показатель – «+13». Россиянин приносит пользу не только и, возможно, даже не столько в созидании. Павел – настоящий двусторонний нападающий. Он выходит на лёд во всех расстановках, играя важнейшую для «Сент-Луиса» роль в меньшинстве. В рейтинге американского статистика Дома Лещишина Бучневич занимает восьмое место среди претендентов на «Селке Трофи» – приз лучшему оборонительному форварду лиги.

Сейчас очевидно, что значительную роль в прогрессе Павла сыграл переход из «Рейнджерс» именно в «Сент-Луис». «Блюзмены» не стесняются порой придерживаться оборонительных схем, к которым разносторонний Бучневич легко адаптировался. В Нью-Йорке россиянину никак не могли найти применение, хотя его уровень не вызывал сомнений и тогда, в том числе и у Артемия Панарина. «Для меня это гром среди ясного неба. Я немного расстроен», – так новость о трансфере Бучневича в «Блюз» прокомментировал лидер «Рейнджерс».

В «Сент-Луисе» присутствие Бучневича наверняка обыгрывают другими, более позитивными поговорками. Сегодня россиянин возглавлял погоню за «Эдмонтоном». На его первую шайбу в матче «Нефтяники» ответили сразу тремя голами. Но уже на второй перерыв команды ушли при счёте 5:3 в пользу «Ойлерз», а в самом начале заключительной 20-минутки Бучневич оформил дубль. Ещё через шесть минут Иван Барбашев восстановил равенство. Однако усилий российских игроков «Сент-Луиса» не хватило – в овертайме победу «Эдмонтону» принёс Конор Макдэвид.