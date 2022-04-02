Машина ЦСКА продолжает свою невероятную серию! Они вообще когда-нибудь проиграют?

Нравится кому-то или нет, но в финале Запада вновь армейское дерби. И нельзя сказать, что в этом есть что-то несправедливое – это действительно две самые сильные команды конференции на данный момент. Хотя преимущество домашней площадки – у СКА, все эксперты сходятся во мнении, что фаворитом является всё-таки ЦСКА, и это тоже понятно. Команда Сергея Фёдорова выглядит по-настоящему устрашающе, и при этом есть ощущение, что то, что она показывала в первых двух раундах, — далеко не предел. Ноль поражений говорят сами за себя, а последняя игра с «Динамо» показала, что даже горя 0:3, команда способна перемолоть соперника в своих беспощадных жерновах.

Впрочем, и у СКА есть свои козыри. Во-первых, это наличие таких тонких исполнителей, как Кузьменко и Гусев. Во-вторых, как подметил перед началом серии Роман Ротенберг – пока не до конца реализованный потенциал в большинстве.

«Определённо здесь не скажешь. По соотношению сил довольно расплывчатое мнение, однако большинство обозревателей и экспертов говорят о преимуществе ЦСКА. О лидерстве московских армейцев в плей-офф можно судить по результатам команды. Коллектив Сергея Фёдорова не проиграл ни одного матча в предыдущих двух сериях. Это серьёзный показатель. Но в большей степени главное не это, а то, в каком состоянии сейчас СКА. Питер провёл свои серии с минимальным преимуществом, думаю, что на максимальных усилиях. Они и принесли результат. Настоящая сила СКА проявится именно в противостоянии с ЦСКА. ЦСКА – фаворит, учитывая стабильность состава и большой костяк игроков с победным опытом. ЦСКА будет иметь преимущество. Смогут ли москвичи его реализовать – так далеко не заглядываю. Это большой вопрос, ведь плей-офф сплошь и рядом показывает, что мастерство не всегда всё решает. Есть много других факторов», – поделился мнением о противостоянии олимпийский чемпион Александр Пашков.

Изменения в составах по сравнению с предыдущими матчами у обеих команд были минимальные. В воротах предсказуемо появились Иван Федотов и Ларс Юханссон, в состав ЦСКА вернулся Сергей Андронов, который после Олимпиады не играл из-за травмы. У петербуржцев в составе не оказалось Василия Токранова, его место занял Солянников, а седьмым защитником появился Пыленков. Изменения коснулись и четвёртого звена – вместо Цицюры заявили Швец-Рогового.

Первый период начался с атак СКА – неплохо бросал Ожиганов, здорово угрожал воротам Моисеев. Но это длилось немногим больше минуты, после чего ЦСКА первым же броском прошил Юханссона. Это случилось на вбрасывании после проброса – Светлаков выиграл точку, Киселевич переправил шайбу на Максима Соркина, а тот прицельно пальнул от синей линии через трафик. 21-летний нападающий проводит потрясающий плей-офф, став этаким неожиданным джокером для московских армейцев. Это его третья шайба в нынешнем розыгрыше, первые две были в овертаймах, а сегодня он открыл счёт в важнейшей серии.

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То, что красочного искромётного хоккея ждать не стоит, было понятно сразу. ЦСКА вёл в счёте и на рожон не лез, сосредоточившись на том, чтобы не дать сопернику обострить, отдать разрезающую передачу или прицельно бросить. У хозяев изначальный пыл после пропущенной шайбы немного угас, хотя один шикарный момент они всё-таки создали. Фантенберг отдал на дальнюю штангу Галимову, и если бы тот бросил в касание, а не промедлил долю секунды, то мог бы сравнивать счёт.

Во втором периоде петербуржские армейцы заиграли пободрее, стали увереннее заходить в чужую зону с контролем шайбы и тут же заработали большинство. Александр Попов поехал в штрафбокс, придержав не по правилам Никиту Гусева, и на лёд вышла спецбригада СКА. В серии со «Спартаком» они лишь дважды реализовали лишнего, а сегодня воспользовались первой же возможностью. Бросал Лехтонен, а Андрей Кузьменко идеально подправил шайбу, которая круто изменила направление и скакнула мимо Федотова в ворота.

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Вскоре СКА мог и вперёд выходить – Гусев здорово накрутил Абрамова на носовом платке и переправил шайбу на пятак. Там боролись Моисеев и Воробьёв, но никто из них не смог попасть по шайбе.

Равный счёт продержался до третьего периода, и было очевидно, что кто забьёт следующим, тот и выиграет. Слишком мало позволяли друг другу команды, слишком строго играли в обороне. Отличная возможность вновь выйти вперёд была у ЦСКА, когда Бардаков получил две минуты. Большинство они провели опасно, но игроки СКА самоотверженно ложились под шайбу – Швец-Роговой еле достоял свою смену после блокированного броска, а потом ушёл в раздевалку.

Было ещё большинство и у СКА, но совершенно ужасное – лучший момент забить был у Карнаухова, который выкатился один на один с Юханссоном. Дело плавно шло к овертайму, но за три с половиной минуты вновь зарешало третье звено ЦСКА. 41-летний мастерюга Попов вколотил шайбу после шикарной передачи Светлакова из-за ворот, сполна исправившись за удаление, которое реализовали петербуржцы. Третью шайбу московских армейцев забросил Владислав Каменев, когда хозяева сняли вратаря.

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Машина ЦСКА продолжает свою невероятную серию. Девять побед, ноль поражений в этом плей-офф. Поневоле задаёшься вопросом — они вообще собираются проигрывать?