В КХЛ зажигает суперветеран. Попов в 41 год тащит ЦСКА и мчит к очередному финалу

Сонный матч СКА — ЦСКА в черепашьем темпе с неминуемой неизбежностью катился к овертайму — но за три с половиной минуты до конца победу ЦСКА принёс гол Александра Попова. Ветеран из ЦСКА не просто ковырнул шайбу куда-то в сторону ворот, но сначала качественно отборолся с Мэтом Робинсоном, а потом замкнул на пятаке.

Попов — это не только опыт чемпионств, многочисленных плей-офф и лучшая борода КХЛ. Уже не впервые он помогает ЦСКА в самые нужные моменты плей-офф, решая исходы матчей за счёт своих лучших качеств. Возможно, это прозвучит громко, но победный гол в первом матче на выезде в такой серии уже может стать ключевым моментом западного финала.

Партнёр Попова по звену Максим Соркин, который моложе ветерана примерно в два раза, объяснял: «Особо не буду раскрывать, чему учусь у него, но учусь каждую игру и тренировку, он всегда подскажет. Думаю, у него есть задор. Попов бегает быстрее меня».

Наверняка у многих болельщиков «Авангарда» история с уходом Попова из клуба до сих пор вызывает зубовный скрежет, но освежим память. Первые слухи о проблемах лидера клуба с тренерским штабом появились ещё по ходу сезона-2015/2016. Тогда «Авангард» возглавил Евгений Корноухов — из КХЛ в то время как-то разъехались иностранные тренеры, и назначение тренера из клуба МХЛ стало одной из первых ласточек моды на «молодых отечественных специалистов».

При этом у Корноухова были сложные отношения и с другими лидерами клуба — Сергей Широков ушёл из клуба тоже якобы из-за главного тренера, а Денис Паршин и Илья Зубов, которые тогда составляли одну из лучших связок лиги, якобы рассматривали вариант с уходом из клуба. Немногословный Корноухов на пресс-конференциях не давал никаких ясных комментариев, а пресс-служба просто всё опровергала (а что ей оставалось делать).

Фото: photo.khl.ru

Хотя Попов сыграл чуть больше половины матчей, он всё-таки набрал в сезоне меньше очков, чем сравнительно неизвестный тогда Илья Михеев, проводивший первый сезон в КХЛ. В июле 2016-го он не поехал на сбор с командой и остался работать по индивидуальной программе. Через два дня жена хоккеиста подтвердила его уход из команды: «Саша был вынужден покинуть команду. Так бывает, видимо, пришло время. 17 лет никакие деньги и перспективы не могли его заставить сделать это».

Через три недели после ухода Попова и через две недели после слов омского губернатора о «кредите доверия» Корноухова уволили — виной были провалы на старте предсезонки и серия поражений средним чешским клубам. В большой хоккей экстренно вернули Фёдора Канарейкина — правда, президент клуба Владимир Шалаев уверял, что Попов не пригодился бы и новому главному тренеру. Ветеран «Авангарда» ушёл в ЦСКА, который через сезон возглавил Игорь Никитин — с ним Попов играл ещё в чемпионском составе — 2004. Хотя некоторые считали, что Попову уже лучше закончить карьеру в родном «Ермаке» из ВХЛ, это сотрудничество продолжается шестой сезон.

Даже при уходе Попова из «Авангарда» Владимир Шалаев говорил: «Уверен, у него получится. Такие, как Попов, будут играть до 40 лет, а то и до 50!». Игрок до сих пор сохраняет прекрасную физическую форму — и это один из основных секретов того, что он играет в КХЛ и в 41 год.

Богдан Киселевич в интервью сайту КХЛ говорил: «Самый скоростной хоккеист ЦСКА? Саня Попов. Это удивительный игрок. Может на ограниченном пространстве обыграть кого угодно. Ускоряется – и улетает от соперников. Со мной Александр такое однажды проделал на тренировке. Если он своих так обводит, то что же происходит с чужими игроками?»

Фото: photo.khl.ru

Напрашивается сравнение с Яромиром Ягром, но в НХЛ был ещё один похожий игрок — в чемпионском «Питтсбурге» играл уже 40-летний центр Мэтт Каллен, который цементировал нижние звенья «Пингвинов» уверенной игрой и выделялся отличной скоростью — в одном из запоминающихся моментов серии с «Вашингтоном» в 2017-м он в своё время как стоячего уделал Кевина Шаттенкирка. Физика Каллена прекрасно ложилась в скоростную игру «Питтсбурга».

Но Попов по хоккейному мастерству — это всё-таки не трудяга Каллен, который большую часть карьеры отпахивал в третьих звеньях. Помимо скорости и оборонительных навыков, которые сейчас спокойно позволяют ему играть и в нижних звеньях рядом с чекерами, он всё ещё прекрасно читает игру и не теряет своей техники. Например, в третьем матче прошлогоднего финала он сделал вот такой роскошный пас не глядя.

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Если ЦСКА всё-таки сломает сопротивление СКА, то для Попова (с учётом Суперлиги) это будет уже восьмой финал чемпионата. При этом его игровое время не сокращается, стабильно держась в рамках 12-13 минут, что даже выше обычного игрока четвёртой тройки. Никакие чисто хоккейные причины не должны мешать Попову продлить карьеру ещё хотя бы на сезон — конечно, если нет каких-то неизвестных нам травм. Как мы знаем, в КХЛ ветераны часто доигрывают в состоянии куда хуже.