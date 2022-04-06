Овечкин попадёт на любимого соперника, Панарин сыграет с Малкиным? Расклад на плей-офф НХЛ

В НХЛ самая утомительная часть сезона — последний месяц регулярки. Почти все участники плей-офф и места посева известны, фавориты на индивидуальные призы тоже — поэтому очень многие докатывают апрельские матчи в режиме автопилота. Правда, из-за коронавируса плей-офф в этом году начнётся несколько позже привычных сроков — только в мае.

Сначала вспомним (или расскажем для новичков), как определяется сетка плей-офф. Напрямую туда выходят по три команды от каждого дивизиона, а ещё две лучших по набранным очкам в конференции получают уайлд-кард. В каждом дивизионе вторые и третьи команды играют друг с другом в первом раунде, а команды уайлд-кард играют с победителями дивизионов. Победители дивизионов теоретически могут встретиться друг с другом только в финале конференции.

До 2013-го в НХЛ действовала система общего посева по местам в конференции, но её отменили после локаута и перераспределения дивизионов, когда из шести пятёрок сделали четыре октета. Но она, в свою очередь, действовала только 20 лет: до 1993-го плей-офф проводился по дивизиональной структуре, но без уайлд-кард: проходили четыре первых клуба. Из-за неравенства клубов в эпоху до потолка в плей-офф в одном дивизионе мог пройти клуб с 52 очками, а клуб с 82 очками в более сильной компании пролетал. Старую схему с модификациями вернули из-за желания иметь больше дерби (которые имеют в основе географию) и в плей-офф тоже.

Фото: Bill Clark/Getty Images

За дюжину матчей до конца регулярки четыре обладателя баннеров за победу в дивизионе уже фактически известны. Если воспользоваться прогнозами сайта MoneyPuck, то у «Колорадо» (Центральный дивизион) 99,6% вероятности победы, у «Калгари» (Тихоокеанский) — 96,9%, у «Флориды» (Атлантический) — 94,1% и у «Каролины» (Столичный) — 90%.

Исходя из процентовки очков на сегодняшний день, получаем такие пары плей-офф:



Восток

«Флорида» — «Вашингтон»

«Каролина» — «Бостон»

«Торонто» — «Тампа»

«Рейнджерс» — «Питтсбург».



Запад

«Колорадо» — «Даллас»

«Калгари» — «Нэшвилл»

«Миннесота» — «Сент-Луис»

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес».

Встреча «Пантер» и «Кэпиталз» уже практически неизбежна. «Столичные» после успешного старта подсдулись — место в плей-офф они не могли потерять, потому что восьмёрка на Востоке сформировалась ещё фактически в январе и клубы-преследователи в этом году сами хромают на все ноги. «Флорида», в свою очередь, почти наверняка опередит победителя Столичного дивизиона, кем бы он ни был.

Для Александра Овечкина «Флорида» является одной из самых любимых команд — в 68 матчах регулярки с «Пантерами» у него 43 шайбы, больше он забивал лишь «Каролине», «Тампе» и «Атланте»/»Виннипегу». Эта статистика во многом сделана ещё за счёт периода раннего Овечкина, когда «Вашингтон» и «Флорида» играли в старом Юго-Восточном дивизионе и часто пересекались друг с другом. «Пантеры», правда, тогда были совсем другими — командой в вечной перестройке.

Фото: nhl.com

К плей-офф команды подходят в разной форме: «Флорида» после усилений на дедлайне разогнала атакующую мощь на максимум и сегодня отыгралась даже со счёта 1:5 против «Торонто». «Вашингтон» же начал валиться где-то в новом году и так и не нашёл себя образца первых двух месяцев регулярки. Но и у Овечкина, и у его друзей, и у тренерского штаба есть огромный опыт плей-офф — у «Пантерз» его кот наплакал, пока они выглядят чисто регулярочной командой. Но слишком уж велика разница в форме команд сейчас, чтобы ждать апсета от «Вашингтона».

С большой вероятностью сформировалась пара «Миннесота» — «Сент-Луис» на Западе. Команда Кирилла Капризова (и примкнувшего к нему Дмитрия Куликова) после усиления на дедлайне преодолела спад и выиграла восемь из последних 10 матчей, практически гарантированно заработав себе второе место в дивизионе. А вот их соперник, предпоследний чемпион НХЛ, в последних матчах внезапно начал иметь большие проблемы с обороной, и у почти гарантированного третьего места в дивизионе осталась вероятность лишь в 54%.

Пять лет назад эти команды уже пересекались — «Миннесота» Брюса Будро тоже была очень забивающей командой, а в плей-офф, как и многие другие команды тренера Будро, быстро схлопнулась перед скучно-защитным «Сент-Луисом». Сейчас в обеих командах есть кому атаковать, и такая встреча для нас будет означать встречу Капризова и Тарасенко. В других западных сериях таких столкновений русских звёзд не будет — традиционно наши игроки оседают на Востоке. Скорее всего, на второй-третий команды рассчитаются скоро — в ближайшую неделю они сыграют между собой дважды.

Фото: nhl.com

С начала регулярки казалось, что в первом раунде сыграют «Тампа» и «Торонто» как вторая и третья команды дивизиона, но сейчас крейсерский ход набрал «Бостон». «Торонто», как всегда, не позавидуешь: либо играть с действующим чемпионом, либо с командой, которая уже давно вызывает у всего канадского города дрожь в коленках и других местах. Впрочем, если команда Мэттьюса подсдаст на старте, может уехать и в зону уайлд-кард к «Каролине».

Наконец, самая непонятная ситуация сложилась в столичном дивизионе. Несмотря на то что аналитика, которая традиционно благосклонна к «Каролине» из-за их стиля игры, рисует им почти гарантированную победу в дивизионе, в реальности всё намного тоньше: лишь два очка отрыва от «Рейнджерс» при одной игре в запасе. Добавим к этому, что «Рейнджерс» после дедлайна разогнались и выиграли семь из последних 10 игр.

Но из-за большого отставания «Вашингтона» он уже вряд ли войдёт в топ-3 дивизиона, поэтому альтернатива пока простая: либо «Питтсбург» — «Рейнджерс» (83% вероятности), либо «Каролина» — «Питтсбург» (10%). «Пингвины» и «синерубашечники» пересекались в плей-офф очень часто, но в основном в те периоды, когда на Бродвее не было русских звёзд. Сейчас они есть, и даже сложно сказать, кто значит больше для «Рейнджерс»-2022 — Панарин или Шестёркин.

На традиционно менее русском Западе всё более понятно. За две путёвки в плей-офф сейчас борются «Нэшвилл», «Даллас» и «Вегас», и даже сложно сказать, кто будет третьим лишним. У каждой из этих команд сравнительно лёгкий календарь на концовку сезона, но у «Вегаса» и «Далласа» будет очный матч, который решит очень и очень многое.